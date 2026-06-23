元プロ野球選手で野球解説者の赤星憲広氏が18日、YouTubeチャンネル「ytv阪神応援チャンネル『トラトラタイガース』」内で公開された動画「【赤星が語る】阪神タイガースの交流戦総括! 前半戦のキーマンは? 気になるチームは?」に出演。交流戦で失速した阪神のリーグ戦再開後のキーマンを語った。

赤星憲広氏

5番に座る大山悠輔をキーマンに指名

日本生命セ・パ交流戦を6勝12敗と大きく負け越した阪神。交流戦で失速した要因について、赤星氏は「DH制が9試合ある中でタイガースも3本だけだから。打率1割ちょっとって考えたら、このDH問題っていうのは、結果的に解決できないまま」と、パ・リーグ主催試合のDH枠で起用した選手たちがこぞって不振を極めた現状を指摘した。

その上で、本来の主軸の働きを振り返り、「佐藤選手、森下選手、大山選手っていうクリーンナップがタイガースの強みでもあるし、その中で森下選手は比較的、交流戦でも打率を落とさずにというか、どちらかと言えば上がったぐらい。3割に今打率乗ってますからね。で、佐藤選手も最初ちょっと前半良くなかったですけど、後半盛り返してそこまで落とさずにってとこだった」と評価した一方、「まあ、だからやっぱり大山選手ですよね」と、5番に座る大山悠輔の不振に着目した。

赤星氏は「この交流戦見てて佐藤選手と勝負しない場面っていうのが結構多くて、大山選手に打席が回ってくるケースが特に中盤以降、結構多かったイメージがあるんですよね」と、対戦したパ・リーグ各球団が好調な佐藤との勝負を避ける傾向にあったと説明。続けて「そうなった時に大山選手の状態がちょっと下降線をたどってたのでなかなか結果が出ない中で、繋がらないという形になってしまった」と、佐藤の後を打つ大山が調子を落としていたことで、打線の繋がりと得点力が失われてしまったと分析した。

そのため、赤星氏はリーグ戦再開後の浮上を見据え、「だからこの後ね、上がっていくためのキーマンって考えた時に、やっぱり大山選手だと思うんですよね」と、今後チームが巻き返すには大山の奮起が欠かせないと強調。「今、セ・リーグでこの2人しか3割打ってないわけですから。すごいバッターが 2人いる中で、やっぱりこの5番大山が機能してこないとなかなか上がってはこれないかな」と述べ、佐藤、森下の力が生きるためにも、5番の役割が最重要であるとの見解を示した。

なお、赤星氏が期待を寄せる大山は、動画公開翌日となる19日のDeNA戦で2打席連続かつ2試合連発となる9号・10号本塁打を放つなど復調の気配を見せている。