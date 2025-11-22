元プロ野球選手で野球解説者の赤星憲広氏が、YouTubeチャンネル『和田毅ラボ』で15日に公開された動画に出演。「盗塁の技術がNo.1」だと思う現役選手を明かした。

赤星憲広氏

赤星憲広氏が「盗塁の技術がNo.1」だと思う現役選手

和田毅氏から「現役選手で盗塁の技術がNo.1というか。赤星さんが『この技術うまいな』と思う選手は?」と質問を受け、赤星氏は「これはもうダントツですね。正直、今の現役ですごいなと思う選手はほとんどいないんですけど」と前置きした上で、「周東(佑京)くんだけですね」と回答。

続けて、赤星氏は「さっき、(盗塁で)何が一番大事かって、スタートって言いましたけど、周東くんも相当いろいろ勉強してるんだろうなと思う。スタートに関してはやっぱり長けてますね」と自身の印象を語った。

また、赤星氏は「もちろんスピードがあるんで、スタートさえ切れてしまえば、そのスピードに乗って、セーフになる可能性は高いと思うんですけど、やっぱりあれだけ走るって分かってたら、相当警戒もされるし、研究しないことには、ずっと長年いいスタートを切り続けることも難しいと思う」と続けつつ、「これだけ警戒されてるなかで、毎年40個前後を必ず(盗塁)してきてるっていうのは、技術が高くないと無理だと思います」と分析していた。