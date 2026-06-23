丸永製菓は7月4日から、「白くま(アイスバー)」のリニューアルを記念し、サンプリングイベントを東京・名古屋・大阪・福岡の4都市で順次開催する。

丸永製菓 「白くまバー」サンプリングイベント

今回のリニューアルでは、おなじみの具材(パイン、黄桃、小豆甘納豆)やパッケージデザインのイメージはそのままに、練乳風味アイス部分の味わいのコクをアップした。一口食べた際に感じる深化したコクと磨かれたなめらかさが楽しめる。

リニューアルを記念し、全国4都市で合計約6,000本を無料配布する。開催時間は12:00～17:00。先着順で、配布本数には限りがあるため、定員(予定数量)に達し次第終了となる。

丸永製菓 「白くまバー」

各地での開催日程は次のとおり。7月4日の福岡「ライオン広場」(福岡市中央区)を皮切りに、11日には名古屋の「KITTE名古屋 1F アトリウム」(愛知県名古屋市)、18日には大阪の「KITTE大阪 B1F サンクンガーデン」(大阪府大阪市)で開催する。最終日となる26日には、東京の「サナギ新宿 イベントスペース」(東京都新宿区)で開催する。

配布スケジュールの時刻は混雑状況により変更となる可能性がある。また、混雑状況や安全管理上の理由により整列開始時間を変更する場合がある。

イベント当日は、各会場に同社の白くまキャラクター「くま吉」も登場する。グリーティング時間は12:00～12:20、13:00～13:20、14:00～14:20、15:00～15:20、16:00～16:20となる。