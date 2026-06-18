ネスレ日本は6月25日から、「ネスカフェ クーラー リフレッシュバカンス in Shibuya」を渋谷ストリーム稲荷橋広場で開催する。

「ネスカフェ クーラー リフレッシュバカンス in Shibuya」イベントイメージ

渋谷駅前にいながら、非日常のバカンスへ

フルーツ×コーヒーの新感覚リフレッシュドリンク「ネスカフェ クーラー」を楽しみながら、気分をリフレッシュできる期間限定イベントを開催する。オリジナルデザインのアロハシャツを着用したスタッフが来場者をお出迎え。渋谷駅前にいながら、リゾート感あふれる開放的な空間の中で過ごすことで、日常から気分が自然に切り替わる体験を提供する。

開催期間は6月25日～7月5日。営業時間は11:00～19:00(初日のみ13:00から)。参加費用は無料となっている。

フルーツ×コーヒーを味わう

参加者はまず、リゾート仕様のキッチンカーに立ち寄り、パスポート風のリーフレットと、イベント限定メニューのネスカフェ クーラーを受け取る。フルーツ柄のオリジナルパウチに入ったネスカフェ クーラーは、レモンとラズベリーの2種類を用意しており、来場者が好みのフレーバーを選んで楽しめる。冷凍フルーツを使用した、ひんやりとした味わいが特長で、心地よいリフレッシュ感を感じられる一杯。

パスポート風のリーフレット

また、猛暑日(最高気温が35℃以上の日)または雨の日には特別メニューとして、ネスカフェ クーラーの炭酸割り「雨の日/猛暑日限定!バカンスプラスメニュー」(ネスカフェ クーラー しゅわっとレモン、ネスカフェ クーラー しゅわっとラズベリー)を、1日200杯限定で提供する。

「雨の日/猛暑日限定!バカンスプラスメニュー」(左から:ネスカフェ クーラー しゅわっとレモン、ネスカフェ クーラー しゅわっとラズベリー)

ダイキン工業協力のクーリングスポット

次に、出国審査をイメージした受付で、キッチンカーで受け取ったパスポート風のリーフレットにビザ(査証)をイメージしたスタンプを押すことで、クーリングスポットへ入場できる。水面(みなも)の演出を取り入れた空間では、ダイキン工業の協力により設置した空調による涼しさを感じながら、心地よくひと息つくことができる。

ダイキン工業協力のクーリングスポット

バカンス気分を楽しめる空間

クーリングスポットを抜けると、ビーチサイドをイメージしたバカンス気分を楽しめる空間が広がる。このエリアにもダイキンの屋外型エアコンとミストを設置し、心地よい涼しさに包まれる中、フルーツ柄のパラソルの下でドリンクを味わいながら、ゆったりとした時間を過ごせる。

フォト体験やSNS投稿キャンペーンも

バカンス気分を楽しめる空間内には、オリジナルフレームで撮影できるフォト体験コンテンツ(プリントシール機)を設置する。

また、会場内で「#コーヒーなのにフルーティー」を付けてSNSに投稿した人全員に、ネスカフェ クーラーお試しセットと、オリジナルシールまたは「ネスカフェ」オリジナルタンブラーをプレゼントする。シールとタンブラーは予定数量がなくなり次第配布を終了する。

「ネスカフェ クーラー リフレッシュバカンス in Shibuya」イベントイメージ

「ネスカフェ クーラー トゥクトゥク」が渋谷の街を回遊

特別デザインの「ネスカフェ クーラー トゥクトゥク」が渋谷の街を回遊する。目を引く外観の車両が街なかでイベントの世界観を伝えるとともに、インフルエンサーによるSNS投稿も連動させ、会場への来訪につながるきっかけを創出する。

渋谷の街を回遊する「ネスカフェ クーラー トゥクトゥク」

「ネスカフェ 原宿」にひんやりデザートが登場

直営店「ネスカフェ 原宿」(東京都渋谷区)では、当初5月末までの提供予定だった、ネスカフェ クーラーを使用したドリンク4種類の提供期間を延長する。あわせて、デザート2種類を新たに展開する。ドリンクは8月31日まで、デザートは6月25日～8月31日までとなる。

左「ネスカフェ クーラー レモンリフレッシュ」(630円)/右「ネスカフェ クーラー ラズベリーダイス」 (630円)

左「ネスカフェ クーラー レモンシャーベット フィズ」(650円)/右「ネスカフェ クーラー ラズベリーシャーベット フィズ」(650円)

ストリートパフォーマーによる特別パフォーマンスを実施

イベント初日の6月25日18:00から、渋谷未来デザインの協力のもと、渋谷ストリーム稲荷橋広場(東京都渋谷区)で特別パフォーマンス「ネスカフェ クーラー マジックアワーセッション」を実施する。渋谷発のストリートカルチャーを代表する、ダブルダッチ、フリースタイルバスケ、フリースタイルフットボールのパフォーマーたちが集結し、特別なひとときを届ける。