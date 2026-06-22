楽天、西武との接戦を制し8-7で勝利

先発投手：楽天は早川隆久が7回2失点の好投（4安打10奪三振）、西武の平良海馬は5回1失点 得点経過： 3回表：西武が3点を追加 3回裏：楽天が1点を追加 7回表：西武が1点を追加 注目選手：楽天の浅村栄斗が1本塁打、2打点の活躍、楽天の佐藤直樹が2打点、2得点の活躍、楽天のC.マッカスカーが2打点の活躍。

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