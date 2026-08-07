閉幕後にサッカーW杯特別企画、パンサー尾形興奮も中継回線トラブルで「ピン芸人に勝手にツッコむアワード」が緊急開幕『脱力タイムズ』

きょう7日に放送されるフジテレビ系バラエティ番組『全力!脱力タイムズ』(毎週金曜23:00～)では、サッカーワールドカップ特別企画を展開。AKB48の小栗有以とパンサーの尾形貴弘が、ゲストコメンテーターを務める。

取材中の佐久間みなみアナウンサーが、現地からサッカー界のレジェンド選手たちを迎え、スタジオとのスペシャル中継を実施することに。しかし、肝心の中継回線がなかなかつながらず、企画は思わぬ方向へと転がり始める。

レジェンド選手から尾形へ「話してみたい!」

今回の企画が実現したきっかけは、レジェンド選手たちが、番組における尾形のこれまでの活躍を事前にチェックしていたことだという。

選手たちから「尾形と話してみたい!」という声が上がり、現地とスタジオを結ぶ特別中継が組まれることになった。

サッカーの名門校出身で、現在も強いサッカー愛を持つ尾形にとって、憧れのレジェンド選手たちと直接言葉を交わせる絶好の機会。予想外の“逆指名”を受け、尾形のテンションも一気に高まる。

肝心の中継回線がつながらずスタジオ騒然

ところが、いざ中継を始めようとすると、現地との回線がなかなかつながらないという事態が発生する。

レジェンド選手たちとの夢の交流を目前にしながら、肝心の映像も音声も届かず、スタジオは騒然。企画を何とか成立させようとする番組スタッフは、この窮地を乗り越えるため、ある秘策を繰り出す。

尾形は無事、レジェンド選手たちと対面することができるのか。期待していたスペシャル中継は、『脱力タイムズ』らしい予測不能な展開を迎える。

次々と巻き起こる事態に翻弄

さらに、中継をめぐる混乱の中で、話はなぜか思わぬ方向へ。予定にはなかった“ピン芸人に勝手にツッコむアワード”が緊急開幕する。

サッカーワールドカップの特別企画だったはずが、ピン芸人たちを題材にした新たな展開へと変貌。レジェンド選手との交流を待ち望む尾形も、次々と巻き起こる事態に翻弄されていく。

小栗とともにゲストコメンテーター席に座る尾形は、最後まで存在感を示し、番組に爪痕を残すことができるのか。

【編集部MEMO】

尾形貴弘は、1977年4月27日生まれ、宮城県東松島市出身。2002年にNSC東京校8期生として入り、向井慧、菅良太郎とお笑いトリオ・パンサーを結成した。学生時代はサッカーに打ち込み、仙台育英高校では背番号10のレギュラーとして全国大会ベスト16を経験。中央大学でもサッカー部に所属した

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