柴咲コウ、芸能界の“表に出ない部分”描いた主演作への思い「意味や意義を感じていただけたら」

柴咲コウ主演のABEMAオリジナルドラマ『スキャンダルイブ』が、アジア最大級のストリーミングアワードで作品賞と主演女優賞にノミネート。芸能界の光と影を描いた話題作について、柴咲は「これまであまり表に出ることのなかった部分にも光を当てた作品」と語り、その反響への思いを明かした。

ABEMAオリジナルドラマ『スキャンダルイブ』が「グローバルOTTアワード2026」で作品賞および主演女優賞にノミネート

ABEMAオリジナルドラマ『スキャンダルイブ』がアジア最大規模のストリーミングの祭典「グローバルOTTアワード2026」において、作品賞および主演女優賞にノミネートされたことを受け、韓国・釜山で開催された本授賞式のレッドカーペットに、主演の柴咲コウと企画・プロデュースの藤野良太氏が登場した。

「グローバルOTTアワード2026」は、昨年より釜山国際映画祭に新たに併設された、全世界のテレビ・OTT(動画配信サービス)・オンラインコンテンツを対象に優れたコンテンツの功績をたたえる、アジア最大規模の国際的に権威のあるコンクール。

作品賞および主演女優賞にノミネートされた『スキャンダルイブ』は、初回配信から10日間で総視聴数が400万を突破し、ABEMAのドラマランキングに5週連続で1位にランクイン。世界配信しているNetflixでも日本における「今日のシリーズ TOP10(11月20日)」にて初登場2位を記録するなど、大きな注目を集めた。

「グローバルOTTアワード2026」ノミネートに柴咲コウと藤野良太氏がコメント

「グローバルOTTアワード2026」に出席した柴咲は、このノミネートに対し、「『スキャンダルイブ』はフィクションではありますが、近年のエンターテインメント業界が抱える課題や、これまであまり表に出ることのなかった部分にも光を当てながら描いた作品です。そのことに、国内外を問わず何かしらの意味や意義を感じていただけたら嬉しいです」とコメント。

藤野氏は「日本の芸能事務所と週刊誌のスキャンダルを巡る争いというのが、日本のローカル特有のものだというのもあるのかなと分析しています。世界中を見渡してみたらもしかしたらあるのかもしれないですが、それ自体をストーリーにしている作品はあまりないと思うので、そういう特殊性が評価をいただけた点なのかなと思います」と振り返った。

さらに、日本からのノミネートも相次いだ本授賞式において印象に残ったこととして、柴咲は「リアリティ番組&バラエティ番組」部門で最優秀賞を受賞したMEGUMIプロデュースの『ラヴ上等』に触れ、「MEGUMIさんが受賞されて同じ日本人として嬉しいのと、バラエティのような今まで見られていなかった日本のカルチャーがアジアおよび世界に広がっていくのがすごく喜ばしいことだなと思いました」と祝福の言葉を送った。

なお、今回のノミネートを記念し、ABEMAでは『スキャンダルイブ』を6月23日22時まで全話無料配信中。

(C)AbemaTV,Inc.