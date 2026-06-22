高橋ジョージ、「ロード」誕生の裏にあった不思議体験「それがなかったらレコーディングしていなかった」

高橋ジョージが、高校時代に体験したという不思議な出来事を振り返った。さらに、大ヒット曲「ロード」のレコーディング直前にも忘れられない体験があったといい、「それがなかったらレコーディングしていなかった」と語っている。

高橋ジョージが語った高校時代の不思議体験に騒然

ABEMAの番組『ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON3』#7が16日に配信。「宇宙人・UFOの真相SP」と題し、アメリカで公開されたUFO関連機密資料や、世界中で報告されるUFO目撃談をもとに、宇宙人・UFOの真相を徹底考察。菅井友香、高橋ジョージ、岡田結実、濱口優らゲスト陣からも、不思議な体験が語られた。

高橋ジョージは、高校時代に学校中が目撃した謎の発光体を見た日の夜の不思議体験を披露。

真夏にもかかわらず突然冬用のジャンパーを取り出して外へ出ると、体が浮くような感覚に襲われ、空を見上げると無数の光を目撃したという高橋。さらに、人影に声をかけたという高橋は、「振り向いたら俺だった」と語り、一同を驚かせる。

その後、再び体が浮くような感覚とともに自宅へ戻り、後日、富士山の写真集の中にあの夜見た景色と一致する場所を発見したという高橋に、月刊ムー編集長・三上丈晴氏は「完全にアブダクションですよ」とコメント。スタジオには「えぇぇ!?」と驚きの声が広がり、騒然となった。

さらに高橋は、220万枚を超える大ヒット曲「ロード」誕生の裏にもUFOにまつわる不思議な体験があったと告白。借金を抱えバンドが解散寸前だった頃、レコーディング終わりに空にUFOのような光を見つけ、その瞬間、頭の中にかつてバンド内でボツにしていた「ロード」のイントロが流れ始めたという。

高橋は「それがなかったらレコーディングしていなかった」「CDに入れると決めた瞬間にパッと消えた」と振り返り、名曲誕生の裏にあったまさかの秘話に、スタジオは大きな盛り上がりを見せた。