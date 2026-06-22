「一緒に向かってる何かがないから、そりゃ揉めるだろ」お笑いコンビ・EXITの兼近大樹が、“妻が怖い”という夫婦関係に持論を唱えた――。

「結婚してから妻が怖くなった」に兼近が持論

18日に配信されたニュースチャンネル『ABEMA Prime(アベプラ)』では、“妻がコワイ夫たち”を特集。「恐妻家」「かかあ天下」「鬼嫁」といった言葉もあるが、「結婚してから妻が怖くなった」「子供ができてからいつも不機嫌」という声に、未婚の兼近は、「したことないからわからないんですけど……」と逡巡しながら、「依存先を3つぐらい持っとく」と提案。「第三者だったり、誰かが介入できる状態であれば、閉鎖的な2人だけのよくない関係っていうのは、そんなにならないんじゃないかな」と想像した。

また、「人間関係で考えたとき、一緒に何かに立ち向かったときとか。会社も国もそうですけど、敵対する何かがあったり、何か目標があったり。多少のトラブルも、一緒に立ち向かおうとする」と続けた兼近は、「何の目的もなく、ただ一緒にいる人は、何の意味もない」と指摘。夫婦関係においても、「“結婚”という目的だけで、一緒にいる人は、何の意味もないなと正直思ってて……。何? その関係? っていう。一緒に向かってる何かがないから、そりゃ揉めるだろって」と自身の考えを語った。

共演者に、「子供がいれば、同じ目標に向かっていける」とツッコまれるも、兼近は、「教育方針が違う」場合において、「一緒に立ち向かってない。一緒に向き合っていれば、話し合いもあるだろうし。たぶん、戦っているものが別だから、それはうまくいかなそう」と吐露。番組では、「妻を怖いと感じている夫は6割以上」という調査結果(パパしるべ)を紹介していたが、「お互いに目標を持って進んで行く。これは、人間関係においては、一番大事なことだなと思います」と熱弁して結んでいた。