バンダイ トイ事業部は、新番組『角醒ハンター オメガホーン』より、7月25日より販売開始する「DX角獣エンカク＆オメガホーンセット」(8,580円)など対象商品を購入すると、キャンペーン限定「エモルギア ゲキドーエモルギー R.E.D. ver.」がもらえるキャンペーンを実施する。

「エモルギア」は、『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』の主人公「ギャバン・インフィニティ」が使用する電池型アイテム。この「エモルギア ゲキドーエモルギー R.E.D. ver.」は、『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』のアイテム「DXギャバリオントリガー」、『角醒ハンター オメガホーン』のアイテム「角獣覚醒器 DXオメガホーン」のどちらとも連動させて遊ぶことが可能だ。

「エモルギア ゲキドーエモルギー R.E.D. ver.」

キャンペーン概要

キャンペーン内容

2026年7月25日以降に、対象商品の中からひとつ購入すると「エモルギア ゲキドーエモルギー R.E.D. ver.」をプレゼント。景品がなくなり次第、キャンペーンは終了。複数ご購入いただいたお客様も「おひとり様1個」のお渡しとなります。店舗により開始時期が異なる場合があります。詳しくはお近くの店舗にお問い合わせください。

※対象商品をご予約されたお客様も対象となります。

キャンペーン期間

2026年7月25日～ ※なくなり次第終了

実施店舗

全国の玩具取り扱い店舗

※キャンペーンページはこちら

プレゼント内容

エモルギア ゲキドーエモルギー R.E.D. ver.

対象商品

DX角獣エンカク＆オメガホーンセット

DX角獣エンカク＆オメガホーン エゴルギアセット

DX角獣エンカク

角獣覚醒器 DXオメガホーン

DX角獣エンカク＆オメガホーンセット

DX角獣エンカク＆オメガホーン エゴルギアセット

DX角獣エンカク

角獣覚醒器 DXオメガホーン

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