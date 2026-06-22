各社が趣向を凝らして展開しているプライベートブランド(PB)商品。近年は品質の高い商品も増えているが、中には「本当においしいの?」と思ってしまう商品もある。

その一つが、ホームセンターのカインズがPB商品として出しているカップ麺。ホムセンのカップ麺……なんとなく想像がつかないが、実食レビューしてみる。

母「今カインズに来てんだけど……」

母からの着電はいつも突然である。

福島に住む母は、買い物に行く先々から東京で一人暮らしを始めた私に連絡をしては必要なものを聞き出し、送ってくれるのだ。ありがたい。

今回はカインズに行っていたようで、そこでカップ麺を見つけ、料理下手な娘を案じてか「ラーメンいるけ?」と連絡をくれたのだ。

カインズのPBなのにラーメン。ちょっと意外……。ひとまず、送ってもらうことにした。

届くまでにレビューを確認

母が送った荷物が届くまでに、カインズのHPで商品のレビューを見てみる。

カインズHPより

え、想像以上に高評価!? しかも1ケース12個入りで税込み1,180円。1食100円を切る安さである。

コメントも、「スープまで飲み干す」「麺の歯ごたえが申し分なし」「病みつき」「リピートしたい」「12食完食」などなど。これは期待大だ!!

カインズのカップ麺、3種類を食べてみた……結果!!

そして届いたカップ麺。さっそく食べ比べてみた。

裏切らない定番「ノンフライ麺 醤油ラーメン」

内容量 76g(めん60g)、カロリー 270kcal(76g当たり)

醤油ラーメンはかやくと粉末スープと調味オイル

ホッとする昔ながらの王道醤油ラーメン。存在感があるチャーシューがほんのり甘みがあって嬉しい。後入れの調味オイルで香りとまろやかさがプラスされ、一口もう一口と食べ進めて完食。

醤油ラーメンはチャーシューがすごい

にんにくのコクがたまらない「ノンフライ麺 味噌ラーメン」

内容量 93g(めん60g)、カロリー 294kcal(93g当たり)

味噌ラーメンはかやくと液体スープ

味噌ラーメンは、コクがあり食べ応え十分。このコクは、味噌だけでなくにんにくの風味によるものかもしれない。濃厚ながらノンフライ麺ならではのなめらか食感で重すぎず、最後までぺろり。

味噌ラーメンのコーンも一粒残らずいただきました

鶏の旨みをしっかり感じられる「ノンフライ麺 鶏の旨み塩ラーメン」

内容量 96g(めん60g)、カロリー 283kcal(96g当たり)

塩ラーメンもかやくと液体スープ

スープを一口飲んだだけで「これ好き!!」と思わずつぶやいてしまったほど、鶏の旨みが印象的な塩ラーメン。塩だけにあっさりと思いきや、しっかりめの味なので満足感も◎。

鶏の旨みが染み渡る塩ラーメン

カインズのカップ麺は一人暮らしの強い味方

ノンフライのつるつるもちもち麺に、醤油、味噌、塩の各種スープ……すべて美味しかったが、私の好みでは「ノンフライ麺 鶏の旨み塩ラーメン」に軍配! 商品名に“鶏の旨み”と冠しているだけあって、箱買いしたくなる味わいだ。とはいえ、カインズHPにあった購入者のレビューはどのラーメンも高評価なので、これはぜひ食べ比べて自分のお気に入りを見つけてほしい。

なにしろ3種類とも300kcal未満と、カップ麺にしてはカロリー控えめ。それでいて満足感があり、価格も手頃なのがうれしい。麺の量も多すぎないので、小腹がすいたときや夜食にはもちろん、おにぎりやサラダにちょい足しメニューとしてもピッタリ。

カップ麺はローリングストックにも活用しやすい。手頃な価格で、味の満足度も高いカインズのカップ麺。常備しておけば忙しい日の食事や夜食にも重宝しそうだ。母が送ってくれた理由が、少し分かった気がした。