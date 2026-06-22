東映エージエンシーは、2006年2月19日より放送を開始した特撮テレビドラマ『轟轟戦隊ボウケンジャー』の放送開始から20年を突破したアニバーサリーを記念して、1日限りのスペシャルなイベント『轟轟戦隊ボウケンジャー20周年 シアターＧロッソで不滅のアタック! 〜No Border, Endless Adventure〜』を9月22日に開催する。

会場は、かつてキャストが「素顔の戦士」公演で立ったスカイシアターの後を継ぐヒーローショーの聖地、シアターGロッソ。高橋光臣・齋藤ヤスカ・三上真史・中村知世・末永遥・出合正幸のオリジナルキャスト6名が今再び集結し、ボウケンジャーとして共に歩んできた冒険の歴史を振り返る。

『轟轟戦隊ボウケンジャー20周年 シアターＧロッソで不滅のアタック! 〜No Border, Endless Adventure〜』

開催日：9月22日(火・祝)、1回目16:00 開演、2回目18:20 開演

出演：高橋光臣・齋藤ヤスカ・三上真史・中村知世・末永遥・出合正幸、MC：鈴村展弘(※出演者は予告なく変更となる場合がある)

会場：東京ドームシティ シアターGロッソ(東京都文京区後楽1-3-61 ジオポリス内)

料金：プレシャスシート9,900円、サージェスシート7,700円

プレシャスシート特典：場内前方席確約・限定ノベルティ付

チケット先行抽選販売受付開始

本イベントのチケットは、イープラスにて先行抽選販売を受付中。

TTFC(東映特撮ファンクラブ)会員先行抽選／東映ビデオ先行抽選販売は6月20日(土)12：00～6月29日(月)23：59まで。イープラス先行抽選販売は7月4日(土)12：00～7月19日(日)23：59まで、イープラス一般販売は7月25日(土)12：00より一般販売開始。

思い出の放送回&お気に入りシーン募集!

TVシリーズ全49話の中から、ファンの思い出の放送回と、お気に入りのシーンを募集。投票の結果、人気の高かった放送回の中から厳選した映像を、本イベント当日に登壇キャストの生コメンタリー付きで上映する。上映内容は後日発表予定。

DVDｰCOLLECTION 発売決定!

放送20周年を記念して、TVシリーズがDVD-COLLECTION＜全2巻＞で登場。9月9日(水)発売で、各巻19,800円/片面2層6枚組。

「轟轟戦隊ボウケンジャーDVD COLLECTION VOL.1 」は＃1～＃24収録＋映像特典、「轟轟戦隊ボウケンジャーDVD COLLECTION VOL.2 ＜完＞」は＃25～＃49収録＋映像特典。各巻・初回特典はブックレット(予定)。初回特典は限定生産品、在庫がなくなり次第、通常の仕様での販売となる。

「アクセルラー」商品化決定!

『轟轟戦隊ボウケンジャー』20周年を記念して、変身アイテム「アクセルラー」を大人向け玩具ブランド「-MEMORIAL EDITION-」より商品化。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて、「アクセルラー -MEMORIAL EDITION-」の予約受付を7月に開始予定。詳しい商品詳細については、7月に公開予定の受注ページ情報を公開する。