くら寿司は、「PEANUTS」とのコラボキャンペーンを6月26日から全国のくら寿司で開催する。

今回のキャンペーンでは、スヌーピーやウッドストックをイメージしたコラボメニューが登場。全てのコラボメニューには、20種類のオリジナルステッカーのうち1種類がランダムで付く。

オリジナルステッカー

ラインアップは、スヌーピーの好物の一つであるピザをイメージした「スヌーピーのミニピザまん」(250円)、「スヌーピー」のモノトーンカラーをイメージした「スヌーピーのクッキー＆クリームチーズケーキ」(430円)、スヌーピーとウッドストックのカラーを表現した「スヌーピーの仲良しコーラフロート」(550円)の3商品。いずれも販売期間は6月26日から8月5日までで、持ち帰りはできない。

また、皿回収ポケットに食べ終えた皿を5枚入れるごとに挑戦できる「ビッくらポン！」では、くら寿司限定のコラボ景品を用意。当たりが出ると、異なる時代のコミックアートをあしらった缶バッジ、年代ごとのタッチが楽しめるクリアキーホルダー、表情豊かなスヌーピーたちをデザインしたマスキングテープがもらえる。実施期間は6月26日から8月6日まで。

缶バッジ

クリアキーホルダー

マスキングテープ

さらに、税込3,000円の会計ごとに先着でもらえるプレゼントキャンペーンも実施する。第1弾は6月26日からのノート、第2弾は7月10日からのクリアファイル、第3弾は7月24日からの寿司皿で、それぞれ全4種、各30万名限定。持ち帰りは対象となるが、「どこでもくら寿司」、出前館、Uber Eats、menuでの注文は対象外となる。

ノート

クリアファイル

寿司皿

このほか、「グローバル旗艦店 原宿」と「グローバル旗艦店 なんばパークスサウス」の2店舗では、6月26日から8月6日まで店内装飾を実施。フォトスポットとしても楽しめる。

あわせて、コラボメニュー1商品を含む税込3,000円以上のレシートで応募できるキャンペーンや、くら寿司公式X・Instagramを使ったSNSキャンペーンも展開。抽選で景品コンプリートセットが当たる。