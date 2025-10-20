タオル美術館とソニー・クリエイティブプロダクツは10月4日、PEANUTSコミック誕生75周年を記念した特別展「SNOOPY Hug Your Happiness ～スヌーピー しあわせつむぐ展～」を、タオル美術館開館25周年とのダブルアニバーサリー企画として開始した。

キービジュアル

同展のメインアートは、75周年の特別感を演出するため、タオルに包まれたスヌーピーと、一枚のタオルでつながるPEANUTSの仲間たちを描いた。

展示は3つのチャプターで構成。タオル織の多様な手法で繊細かつダイナミックに表現されている作品を、約80点展示する。「CHAPTER 1」では、タオル美術館でしか見られないメインアートオブジェや、長さ26mのロングタオルアート、約3,000本の糸巻きで作られたスヌーピーからインスパイアされたアートなど、多彩な作品が並ぶ。

CHAPTER1 ロングタオル

「CHAPTER 2」では、個性豊かなPEANUTS ALL STARSをタオル生地で紹介する。

CHAPTER2 PEANUTS_ALLSTARS

「CHAPTER 3」では、ふわふわのスヌーピーとハグができる柱など、思い出を持ち帰るためのフォトスポットが設置する。

CHAPTER3 展示の様子

会場には四国最大級となるPEANUTSグッズ売り場を併設。イベント限定品や75周年記念グッズを含む約800点のアイテムを販売する。

ショップの様子

さまざまなグッズを販売

11月1日～2026年1月26日には、恒例のイルミネーションをパワーアップし、「SNOOPY Happiness Night」として実施する。過去最大規模の約45万球の光が夜の庭園を幻想的に彩る。さらに、展示テーマをイメージした2本立ての3Dプロジェクションマッピングも上映する。