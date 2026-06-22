夏になると、ラーメンチェーン各社からさまざまな冷やしメニューが登場する。冷やし中華、冷やしラーメンなど選択肢は豊富だが、「日高屋」は6月12日から新メニュー「冷し担担麺」(750円)を販売開始した。

  • 日高屋 巣鴨地蔵通店

    日高屋 巣鴨地蔵通店

日高屋の夏が始まった! 新作「冷し担担麺」とサワー祭で優勝してきた

肉味噌を溶かしながら楽しむ、濃厚胡麻スープの「冷し担担麺」

芳醇な練り胡麻に豚肉の旨味、味噌のコクを合わせた冷製担担麺で、ほのかに香る山椒オイルがアクセント。発売と同時に「サワー祭/コカ・コーラ祭」もスタートし、まさに夏本番を迎える日高屋の目玉商品となっている。

  • 店頭には食欲をそそる「冷し担担麺」(750円)の看板

    店頭には食欲をそそる「冷し担担麺」(750円)の看板

運ばれてきた一杯は、想像以上にシンプルなビジュアル。具材は肉味噌、キュウリ、ネギという王道構成。

まず特徴的なのが、いわゆる「汁なし担々麺」ではなく、冷たいスープがたっぷり入っていることだ。近年は汁なしタイプも主流になりつつあるが、この商品はあえてスープあり。レンゲでひと口飲んでみると、胡麻の香ばしさと味噌のまろやかなコクが広がる。

  • あえてのスープありの一杯。胡麻と味噌の香りを楽しめる「冷し担担麺」

    あえてのスープありの一杯。胡麻と味噌の香りを楽しめる「冷し担担麺」

担担麺というと、濃厚な胡麻感やラー油の刺激が前面に出た力強い味わいを想像するが、このスープは非常にライトな仕上がり。ラー油の辛味も控えめで、冷たいスープならではの清涼感がある。日高屋らしい親しみやすさを感じる味づくりで、「辛いものが苦手だけど担担麺は好き」という人にも受け入れられそうだ。

そして食べ進めるうちに真価を発揮するのが中央に鎮座する肉味噌である。

最初はスープと麺だけで味わい、その後に肉味噌を少しずつ溶かしていくのがおすすめ。豚肉の旨味と味噌のコクがスープ全体に広がり、後半になるにつれて味わいに厚みが増していく。最初はあっさり、後半は濃厚。この味の変化が楽しい。

さらに、ほのかに香る山椒オイルもいい仕事をしている。強烈に痺れるタイプではなく、後味に爽やかな余韻を残す程度。冷たいスープとの相性も良く、暑い日でも箸が止まらない理由のひとつになっている。

麺は中細のちぢれ麺。昨年リニューアルされた麺を採用しており、胡麻スープとの相性も抜群だ。

まず締め方が非常に良い。しっかり冷水で締められており、ツルツルとした喉越しとシコシコした弾力が際立つ。いわゆる「ツルシコ」な食感で、暑い日に求める爽快感をしっかり満たしてくれる。なかなか完成度の高い仕上がりだ。

  • 冷水でしっかり締めた、弾力のある中細のちぢれ麺

    冷水でしっかり締めた、弾力のある中細のちぢれ麺

辛党の人は卓上のラー油をひと回し加えるだけで、表情は一変する。もともとのスープがマイルドなので、ラー油を加えてもバランスが崩れないのが面白いところ。辛いもの好きならぜひ試してほしい。別売の「秘伝の辛味噌」の追加も推奨されており、自分好みの辛さに調整できるのも魅力である。

日高屋の夏の定番「サワー祭/コカ・コーラ祭」で夏のご褒美

そして、この時期の日高屋といえば忘れてはいけないのが「サワー祭/コカ・コーラ祭」だ。7月30日までの期間限定で、「緑茶ハイ」「レモンサワー」「ウーロンハイ」が通常価格から20円引きの310円、「コカ・コーラ」が10円引きの120円で楽しめる。

冷し担担麺のさっぱりした胡麻の風味とレモンサワーの相性は想像以上。冷たい麺をすすりながらサワーを流し込む時間は、まさに夏のご褒美と言っていいだろう。

  • 冷し担担麺×レモンサワーの相性最高な組み合わせ

    冷し担担麺×レモンサワーの相性最高な組み合わせ

日高屋らしい「ちょうどいい」担担麺。 今年の夏、気軽に涼を求めたい日にはかなり有力な選択肢になりそうだ。サワー片手に楽しめば、その魅力はさらに増すはずである。

井手隊長

井手隊長

いでたいちょう

全国47都道府県のラーメンを食べ歩くラーメンライター。メディア出演、ラーメンの商品監修など多方面で活躍中。ラーメンの「1000円の壁」問題や「町中華の衰退事情」など、ラーメン業界をめぐる現状を精力的に取材。本の要約サービス「フライヤー」執行役員、「読者が選ぶビジネス書グランプリ」事務局長も務める。
著書に『できる人だけが知っている「ここだけの話」を聞く技術』（秀和システム新社）、『ラーメン一杯いくらが正解なのか』（早川書房）、『天下一品 無限の熱狂が生まれる仕掛け』（日本実業出版社）、『ラーメンビジネス』(ロスメディア・パブリッシング)がある。
ブログ:「隊長日誌(ラーメンミュージシャン井手隊長の日記)」
YouTube：「ラーメンミュージシャン井手隊長の 今3時？そうねだいたいね」

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