西武、オリックスに2点リードで後半戦へ

4回表に西武が渡部聖弥の3打点含む5得点で試合を動かした。オリックスは5回裏に杉澤龍の2打点、山中稜真の1打点で3点差に迫るも、2点リードを許したまま後半戦へ突入。渡部と杉澤のホームランが飛び交う打撃戦となっている。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 65 35 29 1 .547 -
1 巨人 66 35 29 2 .547 -
3 ヤクルト 66 35 30 1 .538 0
4 DeNA 65 26 37 2 .413 8
5 広島 64 24 37 3 .393 9
6 中日 66 23 42 1 .354 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 68 42 24 2 .636 -
2 ソフトバンク 65 38 27 0 .585 3
3 オリックス 66 36 29 1 .554 5
4 日本ハム 69 38 31 0 .551 5
5 ロッテ 65 32 31 2 .508 8
6 楽天 65 23 41 1 .359 18