西武、オリックスに2点リードで後半戦へ

4回表に西武が渡部聖弥の3打点含む5得点で試合を動かした。オリックスは5回裏に杉澤龍の2打点、山中稜真の1打点で3点差に迫るも、2点リードを許したまま後半戦へ突入。渡部と杉澤のホームランが飛び交う打撃戦となっている。

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