ロッテが8点差で楽天に快勝

先発投手：ロッテは小島和哉が9回2失点の好投（9安打6奪三振）、楽天の早川隆久は5回8失点で敗戦投手 得点経過： 1回裏：ロッテが2点を追加 2回裏：ロッテが4点を追加 3回裏：ロッテが1点を追加 注目選手：ロッテのN・ソトが1本塁打、3打点の活躍、ロッテの佐藤都志也が1本塁打、2打点の活躍、ロッテの山口航輝が1本塁打、2得点の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 88 49 38 1 .563 -
2 巨人 89 48 39 2 .552 1
3 ヤクルト 89 42 46 1 .477 7
4 DeNA 89 38 48 3 .442 10
5 広島 86 34 48 4 .415 12
6 中日 91 36 54 1 .400 14

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 89 55 33 1 .625 -
2 西武 92 52 37 3 .584 3
3 日本ハム 93 51 42 0 .548 6
4 オリックス 90 44 44 2 .500 11
5 ロッテ 86 40 43 3 .482 12
6 楽天 88 35 52 1 .402 19