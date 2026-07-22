阪神、DeNAとの接戦を制し5-4で勝利

先発投手：阪神の髙橋遥人が6回2失点の好投（8安打6奪三振）、DeNAの藤浪晋太郎は4回2/3回1失点 得点経過： 1回表：DeNAが1点を先制 3回裏：阪神が1点を奪い同点に追いつく 6回表：DeNAが1点を追加し再びリード 注目選手：阪神の大山悠輔が2打点の活躍、阪神の近本光司が3安打、2得点の活躍、阪神の伏見寅威が3安打の活躍。

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

(c) 2026 Japan Baseball Data Inc.

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 88 49 38 1 .563 -
2 巨人 89 48 39 2 .552 1
3 ヤクルト 89 42 46 1 .477 7
4 DeNA 89 38 48 3 .442 10
5 広島 86 34 48 4 .415 12
6 中日 91 36 54 1 .400 14

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 89 55 33 1 .625 -
2 西武 92 52 37 3 .584 3
3 日本ハム 93 51 42 0 .548 6
4 オリックス 90 44 44 2 .500 11
5 ロッテ 86 40 43 3 .482 12
6 楽天 88 35 52 1 .402 19