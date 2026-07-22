ソフトバンク、オリックスに20点差の大勝

先発投手：ソフトバンクはＣ・スチュワート・ジュニアが7回2失点の好投（7安打6奪三振）、オリックスの片山 楽生は0回4失点で敗戦投手 得点経過： 1回表：オリックスが1点を追加 1回裏：ソフトバンクが4点を追加 2回裏：ソフトバンクが3点を追加 注目選手：ソフトバンクの栗原 陵矢が2本塁打、5打点、5安打、4得点の活躍、ソフトバンクの近藤 健介が1本塁打、4打点、4安打、4得点の活躍、ソフトバンクの山本 恵大が1本塁打、3打点、2得点の活躍。

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