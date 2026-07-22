ソフトバンク、オリックスに20点差の大勝

先発投手：ソフトバンクはＣ・スチュワート・ジュニアが7回2失点の好投（7安打6奪三振）、オリックスの片山　楽生は0回4失点で敗戦投手 得点経過： 1回表：オリックスが1点を追加 1回裏：ソフトバンクが4点を追加 2回裏：ソフトバンクが3点を追加 注目選手：ソフトバンクの栗原　陵矢が2本塁打、5打点、5安打、4得点の活躍、ソフトバンクの近藤　健介が1本塁打、4打点、4安打、4得点の活躍、ソフトバンクの山本　恵大が1本塁打、3打点、2得点の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 88 49 38 1 .563 -
2 巨人 89 48 39 2 .552 1
3 ヤクルト 89 42 46 1 .477 7
4 DeNA 89 38 48 3 .442 10
5 広島 86 34 48 4 .415 12
6 中日 91 36 54 1 .400 14

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 89 55 33 1 .625 -
2 西武 92 52 37 3 .584 3
3 日本ハム 93 51 42 0 .548 6
4 オリックス 90 44 44 2 .500 11
5 ロッテ 86 40 43 3 .482 12
6 楽天 88 35 52 1 .402 19