ヤクルト、中日に逆転勝利
先発投手：ヤクルトは奥川恭伸が6回4失点の好投（6安打4奪三振）、中日の中西聖輝は2回5失点で敗戦投手 得点経過： 1回表：中日が3点を追加 2回裏：ヤクルトが5点を奪い逆転 3回表：中日が1点を追加 注目選手：ヤクルトの長岡秀樹が1本塁打、3打点、2得点の活躍、ヤクルトの赤羽由紘が1本塁打、3打点の活躍、ヤクルトの内山壮真が1本塁打、2打点、3安打、2得点の活躍。
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|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|88
|49
|38
|1
|.563
|-
|2
|巨人
|89
|48
|39
|2
|.552
|1
|3
|ヤクルト
|89
|42
|46
|1
|.477
|7
|4
|DeNA
|89
|38
|48
|3
|.442
|10
|5
|広島
|86
|34
|48
|4
|.415
|12
|6
|中日
|91
|36
|54
|1
|.400
|14
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|89
|55
|33
|1
|.625
|-
|2
|西武
|92
|52
|37
|3
|.584
|3
|3
|日本ハム
|93
|51
|42
|0
|.548
|6
|4
|オリックス
|90
|44
|44
|2
|.500
|11
|5
|ロッテ
|86
|40
|43
|3
|.482
|12
|6
|楽天
|88
|35
|52
|1
|.402
|19