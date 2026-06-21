ゲームセンターや飲食店、コンビニなど、人と接する仕事をしていると、思わぬ要望や理不尽なクレームに遭遇することがあります。

今回は、人気漫画「#本当にあったカスハラ」から、ゲームセンターの占いゲームをきっかけに起きたカスハラエピソードをご紹介します。

ぜひ、結末を予想してみてください。

本当にあったカスハラクイズ「占いゲーム後、店員に何と言った?」

ゲームセンターで働く店員のもとに、占いゲームを終えた女性客がやってきました。そこで、店員に思わず拍子抜けしてしまうような"あること"を要求。

さて、客は何と言ったのでしょうか?

① 結果に納得できず「お金を返して」

② 「『運命の人が近くにいる』らしいから、あなたでしょ?」

③ 「もっと良い結果が出る台に変えて」

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✅ゲーセン店員を困らせた客……このマンガの気になる結末はこちら!

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※答えはこの記事の最後にあります。

ゲームに振り回されすぎないことも大切

占いやゲームは、結果も含めて楽しむものですが、ときには予想外の内容にショックを受けてしまうこともあります。

ただ、その気持ちをどこに向けるかで周囲の反応は大きく変わるもの。悪気はなくても、受け取った相手が困ってしまうやり取りは意外と記憶に残るのかもしれません。

▶なお、今回の答えは① 結果に納得できず「お金を返して」 でした!

「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!