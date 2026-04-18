退職を決めたあと、職場との関係は少しずつ変化していきます。 それまで言えなかったことが、ふとした瞬間に口をついて出ることもあります。

今回は、人気漫画「#本当にあった退職・離職話」から、退職を決めたことで“言葉の重み”が変わったエピソードです。

最後まで、こんなこと言ってくるなら……。これまでとは違う空気の中で、ある一言が印象的に響きます。

ぜひ、驚きの結末を予想してみてください。

本当にあった退職クイズ「“仕事ナメてんのか？”と言われた理由」

退職が決まっても、パワハラ部長からの攻撃は止まず……。 それはこれまでなら受け流していたかもしれない。田村がついに反撃に出た!?

このあと、どんなやり取りが起きたのでしょうか？

① もう耐えられない! 大声で泣いて「ウソ泣き反撃」

② 我慢できない! パワハラを通報で「道連れ退職反撃」

③ はいナメてます! とすべてを認め「本音で反撃」

気になる続きは、本編で確認してみてください。

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✅そっちがそうくるなら、こっちは……このマンガの気になる結末は→こちら!

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※答えはこの記事の最後にあります。

“辞めると決めた瞬間”に変わるもの

退職を決めると、それまでの人間関係や受け止め方が変わることがあります。

特に、これまで我慢してきた言葉や態度に対して、違和感を強く意識するようになるケースは少なくありません。

「もうここにいない」という前提があることで、言葉に対する距離感が変わるためです。

その結果、これまで飲み込んでいた本音が、自然と表に出ることもあります。

退職は環境を変えるだけでなく、自分のスタンスや向き合い方を見直すきっかけにもなるのかもしれません。

▶なお、今回の答えは③ はいナメてます! とすべてを認め「本音で反撃」でした！ 「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で告白の真意をチェック!!