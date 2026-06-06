居酒屋のアルバイトでは、料理やドリンクの提供だけでなく、酔った客との距離感に悩まされることもあります。特に、スタッフに必要以上に話しかけたり、勤務中にもかかわらず「一緒に飲もう」と誘ったりする客がいると、現場の負担はかなり大きいもの。

今回は、人気漫画「#本当にあったカスハラ」から、居酒屋で起きた迷惑客への"ある対策"をクイズ形式でご紹介します。

ぜひ、結末を予想してみてください。

本当にあったカスハラクイズ「居酒屋の迷惑客を変えた新人バイトとは?」

居酒屋で働く女性の学生バイトが、客から「一緒に飲もう」と絡まれてしまいます。勤務中のスタッフに対する距離感としてはかなり困るものですが、相手は酔った客。現場では対応に悩む場面もありそうです。

そこで店側は、ある学生をバイトとして採用することに。その結果、店内のカスハラが激変したといいます。

さて、店が採用した新人バイトとはどんな人だったのでしょうか？

① 某体育大に通う、体格のいい学生

② 迷惑客を華麗にさばく、ベテランのような学生

③ ビールの注ぎ方がプロ級の学生

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✅居酒屋のカスハラを激減させた新人バイトは……こちら!

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※答えはこの記事の最後にあります。

迷惑客には、頼れる助っ人を

カスハラへの対応に悩む飲食店は少なくありません。注意やルールだけでは解決が難しい中、現場を守るのは意外な人材の力だったのかもしれません。スタッフが安心して働ける環境づくりのヒントとしても、多くの人の関心を集めそうなエピソードです。

▶なお、今回の答えは① 某体育大に通う、体格のいい学生 でした!

「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!