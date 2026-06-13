ボーナスが入ったら、何を買うか。そんな何気ない話題でも、世代によって思い浮かべるものは少し違うのかもしれません。

今回は、人気漫画「#Z世代とはたらく」から、ボーナスの使い道に表れる世代差をご紹介します。

ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。

Z世代とはたらくクイズ「Z世代の後輩がボーナスで買うものは？」

今日はボーナス支給日。先輩がZ世代の後輩に「何か買うの?」と聞くと、後輩は「もう決めています」と答えます。

先輩は、自分が若かった頃を思い出しながら、車や時計のような“大きな買い物”を想像します。しかし後輩が挙げたのは、少し意外な“購入予定”でした。

さて、Z世代の後輩はボーナスで何を買うのでしょうか？

① 親に贈る高機能マッサージチェアを買う

② 投資信託をNISA枠で買う

③ 恋人との記念日に向けてテーマパークのチケットを買う

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✅Z世代のボーナスの使い道に先輩も驚き……こちら!

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※答えはこの記事の最後にあります。

ボーナスの使い道にも世代差?

ボーナスといえば、自分へのご褒美や大きな買い物を思い浮かべる人も少なくありません。一方で、若い世代の間ではお金との向き合い方も少しずつ変化しているようです。

職場の何気ない会話から見えてくる世代ごとの価値観の違い。あなたならボーナスを何に使いますか?

▶なお、今回の答えは② 投資信託をNISA枠で買う でした!

「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!