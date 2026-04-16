退職理由は、人によって伝え方が大きく変わるものです。 本音をそのまま話す人もいれば、場面に応じて言葉を選ぶ人も少なくありません。

今回は、人気漫画「#本当にあった退職・離職話」から、同じ“退職理由”でも相手によって伝え方が変わるエピソードです。

建前と本音、その使い分けの難しさが浮き彫りになる展開となっています。

ぜひ、驚きの結末を予想してみてください。

本当にあった退職クイズ「“辞める理由”本音と建前の使い分け」

退職希望を伝えた際、理由を聞いてきた上司。

その場では前向きなことを答えますが、実は部下には本当の理由がありました。

言いにくかった、本音とは――!?

① 胃袋を掴んでほしかったのに……「社食の味が最悪」

② 実は風水に凝ってまして……「会社の方角が最悪」

③ 本人を前にして言えないよ……「人間関係が最悪」

気になる続きは、本編で確認してみてください。

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※答えはこの記事の最後にあります。

本音と建前、どちらも“正解”になりうる

退職理由は、必ずしも一つではありません。 同じ出来事でも、伝える相手や状況によって表現を変えることは珍しくないものです。

上司には前向きな理由を伝えつつ、親しい人には本音を打ち明ける――。 こうした使い分けは、社会人として自然なコミュニケーションともいえます。

重要なのは、どちらが正しいかではなく、その場に適した伝え方ができているかどうか。 退職という節目だからこそ、本音と建前のバランスが問われるのかもしれません。

▶なお、今回の答えは③ 本人を前にして言えないよ……「人間関係が最悪」でした！ 「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で告白の真意をチェック!!