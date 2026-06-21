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2026.06.21 13:00 京セラドーム大阪
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
西武西 0 0 0 2 2 3 0
オリックス 0 0 0 0 1 1

  • OUT

    西2-0オ

    7番 平沢 大河 センターヒット 西武得点！ 西 2-0 オ ランナー：1、2塁

  • OUT

    6番 古賀 悠斗 レフトフライ 2アウト

  • OUT

    西1-0オ

    5番 小島 大河 ライトヒット 西武得点！ 西 1-0 オ ランナー：1、2塁

  • OUT

    4番 Ａ・カナリオ ライトフライ 1アウト ランナー：1、3塁

  • OUT

    3番 長谷川 信哉 デッドボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    2番 滝澤 夏央 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    2番 山中 稜真 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    1番 西川 龍馬 フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    9番 若月 健矢 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    8番 杉澤 龍 センターフライ 2アウト

  • OUT

    7番 紅林 弘太郎 サードゴロ 1アウト

  • OUT

    1番 桑原 将志 見逃し三振 3アウト

  • OUT

    9番 源田 壮亮 セカンドゴロ 2アウト

  • OUT

    8番 渡部 聖弥 空振り三振 1アウト

  • OUT

    6番 来田 涼斗 空振り三振 3アウト

  • OUT

    5番 西野 真弘 ショートゴロ 2アウト

  • OUT

    4番 太田 椋 セカンドライナー 1アウト

  • OUT

    7番 平沢 大河 ファーストゴロ 3アウト

  • OUT

    ピッチャー 九里 亜蓮がファンブル ランナー：1塁

  • OUT

    6番 古賀 悠斗 ピッチャーエラー ランナー：1塁

  • OUT

    5番 小島 大河 サードゴロ 2アウト

  • OUT

    4番 Ａ・カナリオ サードゴロ 1アウト

  • OUT

    3番 中川 圭太 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    2番 山中 稜真 ショートフライ 2アウト

  • OUT

    1番 西川 龍馬 ライトフライ 1アウト

  • OUT

    3番 長谷川 信哉 空振り三振 3アウト

  • OUT

    2番 滝澤 夏央 見逃し三振 2アウト

  • OUT

    1番 桑原 将志 レフトフライ 1アウト

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