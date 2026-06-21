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OUT
西2-0オ
7番 平沢 大河 センターヒット 西武得点！ 西 2-0 オ ランナー：1、2塁
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OUT
6番 古賀 悠斗 レフトフライ 2アウト
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OUT
西1-0オ
5番 小島 大河 ライトヒット 西武得点！ 西 1-0 オ ランナー：1、2塁
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OUT
4番 Ａ・カナリオ ライトフライ 1アウト ランナー：1、3塁
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OUT
3番 長谷川 信哉 デッドボール ランナー：1、2塁
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OUT
2番 滝澤 夏央 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
2番 山中 稜真 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
1番 西川 龍馬 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
9番 若月 健矢 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
8番 杉澤 龍 センターフライ 2アウト
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OUT
7番 紅林 弘太郎 サードゴロ 1アウト
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OUT
1番 桑原 将志 見逃し三振 3アウト
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9番 源田 壮亮 セカンドゴロ 2アウト
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8番 渡部 聖弥 空振り三振 1アウト
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6番 来田 涼斗 空振り三振 3アウト
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5番 西野 真弘 ショートゴロ 2アウト
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4番 太田 椋 セカンドライナー 1アウト
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7番 平沢 大河 ファーストゴロ 3アウト
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ピッチャー 九里 亜蓮がファンブル ランナー：1塁
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6番 古賀 悠斗 ピッチャーエラー ランナー：1塁
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5番 小島 大河 サードゴロ 2アウト
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4番 Ａ・カナリオ サードゴロ 1アウト
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3番 中川 圭太 セカンドゴロ 3アウト
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2番 山中 稜真 ショートフライ 2アウト
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1番 西川 龍馬 ライトフライ 1アウト
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3番 長谷川 信哉 空振り三振 3アウト
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2番 滝澤 夏央 見逃し三振 2アウト
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1番 桑原 将志 レフトフライ 1アウト
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