7⽉4⽇あさ9時からテレ東系列にて放送が始まるテレビシリーズ最新作『ウルトラマンテオ』より、ウルトラマンシリーズ60周年記念作品となる本作の放送を前に、『ウルトラマンテオ 直前スペシャル』と『シリーズ60周年記念 ウルトラヒーロークイズ』の特番を6月27日あさ9時より2本⽴てで放送する。

ウルトラマンテオ 直前スペシャル

6⽉27⽇あさ9時00分〜9時30分に放送する『ウルトラマンテオ 直前スペシャル』では『ウルトラマンテオ』をより楽しむための⾒どころを徹底紹介。新ヒーロー・ウルトラマンテオや、物語をおりなすメインキャストを初公開となる映像を交えて紹介しつつ、テオの特徴にリンクするウルトラヒーローたちの物語を、貴重な映像とともに届ける。懐かしのウルトラマンから名シーンも登場する。

ウルトラマンシリーズ60周年記念 ウルトラヒーロークイズ

さらに『ウルトラマンシリーズ60周年記念 ウルトラヒーロークイズ』と題し、『ウルトラマンコスモス』で主⼈公・春野 ムサシを演じた杉浦太陽、⾃らを“ウル活⼥⼦”としてウルトラ沼にハマりつつある⼈気芸⼈・Ａマッソ加納が、ウルトラマン愛あふれるクイズに挑戦。出題するのは、ウルトラマン検定1級を持つウルトラマン⼤好き芸⼈・荒井義久。現在、ひらかたパークで開催中の「ULTRAMAN EXHIBITION-ウルトラマンシリーズ60周年展-」を舞台に、世代を超えたウルトラマン・クイズにチャレンジする。親⼦でウルトラマンを愛する杉浦さんの⽌まらないトークに、これまで知らなかった作品の新たな魅⼒を発⾒する加納さん。知られざるエピソードを随所に散りばめる荒井さんの⾖知識も必⾒だ。

最新作『ウルトラマンテオ』の主⼈公・光⽯イブキを演じる岩崎碧も登場し、あの怪獣に襲われる出演者を救う!? テオとコスモスが奇跡の共演するなど、最後まで⽬が離せない特番だ。TVerなどの⾒逃し配信も行う。

ウルトラマンシリーズ60周年記念作品『ウルトラマンテオ』

テレ東系列にて、7⽉4⽇から 毎週⼟曜あさ9時より放送開始。

ウルトラマンシリーズ60 周年記念作品となる本作は、「故郷の星を失った独りぼっちの⻘き巨⼈」の物語。⼀⼈の宇宙⼈がヒーローとして成⻑する様⼦を描きつつ、ウルトラマンシリーズの普遍的な題材でもある「⼈とウルトラマン・怪獣・宇宙⼈。種の異なる者同⼠が、疑念・反発を乗り越えて違いを受け⼊れ、⼿を携えていく姿」を新たな視点で描く特撮ドラマ。

(C)円⾕プロ (C)ウルトラマンテオ製作委員会・テレビ東京