バンダイスピリッツは、『ウルトラマンゼアス2 超人大戦・光と影』より「S.H.Figuarts ウルトラマンシャドー & ウルトラマンゼアス オプションパーツセット」(14,300円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2026年7月24日(金)16時から予約受け付けが開始となり、2026年12月発送予定。

2026年12月発送予定「S.H.Figuarts ウルトラマンシャドー & ウルトラマンゼアス オプションパーツセット」(14,300円)

『ウルトラマンゼアス2 超人大戦・光と影』より、戦闘ロボット「ウルトラマンシャドー」がオプションパーツとセットになってS.H.Figuartsに登場。

原型は円谷プロダクション造形部門LSS協力のもと、当時「ウルトラマンシャドー」のスーツ制作に携わった成田穣氏による造形。劇中の「ウルトラマンシャドー」の印象を新規造形で徹底的に再現している。

「ウルトラマンシャドー」のアクションのために必要な可動域を網羅。肩構造には引き出し関節を採用しており、特徴的なファイティングポーズや飛行ポーズなどを自由に再現可能で、股関節にも引き出し構造を採用しており、高い可動域を実現している。

「ウルトラマンシャドー」が劇中で使用する「シャドリウム光線エフェクトパーツ」と「シャドーメリケンパンチエフェクトパーツ」が付属。さらに、「交換用カラータイマー(赤)」も付属する。

本商品には別売りの「S.H.Figuarts ウルトラマンゼアス」に使用することができるオプションパーツが多数付属しており、最終決戦でみせた「クロススペシュッシュラ光線エフェクトパーツ」はもちろん、「ウルトラマンゼアス用ダメージ頭部パーツ」、「ウルトラマンゼアス用開口頭部パーツ」が付属しており、劇中の様々なシーンの再現遊びが可能。さらに、「光線衝突エフェクトパーツ」が付属し、「ウルトラマンゼアス」と組み合わせることで最終決戦を再現できる。

(C)円谷プロ