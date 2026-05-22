横浜赤レンガ倉庫を中心とした横浜エリアを舞台に、ストーリー没入型ARアクション体験イベント「緊急指令！ウルトラマルチバース 地球防衛大作戦 in 横浜赤レンガ倉庫」が6月5日から11月30日まで開催される。

今回、『ウルトラマン』の科学特捜隊員として参加できる「ミッション」に加え、横浜の街並みを背景にした「ウルトラARフォトスポット」など、イベント内での全体験コンテンツが発表された。また、「ウルトラARフォトスポット」では、7月4日(土)から放送予定の新TVシリーズ『ウルトラマンテオ』より「ウルトラマンテオ」が登場する。

ストーリー没入型ARアクション体験イベント「緊急指令！ウルトラマルチバース 地球防衛大作戦 in 横浜赤レンガ倉庫」

「緊急指令！ウルトラマルチバース 地球防衛大作戦 in 横浜赤レンガ倉庫」は三菱商事都市開発、STYLY、ローソンエンタテインメントで構成されるウルトラマルチバース実行委員会が主催し、横浜赤レンガ倉庫を中心とした横浜エリアで展開する、有料チケット制のストーリー没入型ARアクション体験イベントだ。AR技術により、 “リアルスケール”のウルトラマンや怪獣が横浜の街に出現し、ウルトラマンの世界と街の風景が融合するダイナミックな体験を味わえることが特徴となっている。

「ミッション」コンテンツについて

「ミッション」コンテンツは、「科学特捜隊」の「新人調査員」として横浜の上空に突如現れた「時空のゆがみ」を調査し、別次元の脅威が潜む危険区域へと変貌を遂げてしまった横浜の街を危機から救い出すミッションに参加者がチャレンジするコンテンツ。

科特隊が開発した最新鋭のツール「ウルトラスキャナー」(ご自身のスマートフォンに、アプリケーションのインストールが必要となる)を起動。街の様子を把握し、横浜赤レンガ倉庫周辺に発生した怪獣の痕跡や影など、ヒントを見つけながら各スポットを巡り、時空のゆがみから出現したと思われる怪獣発生の原因調査とウルトラヒーローたちのサポートを行い、横浜の街の平和を守る。

体験のスタート地点は、横浜赤レンガ倉庫2号館1Fに設けられた科学特捜隊 横浜支部(特設ブース)。参加者は特設ブースで体験キットを受け取る。スマホを持っていれば、ARの特別な知識がなくても誰でも「ミッション」にチャレンジできるため、簡単な操作を覚えれば、子どもでも各ミッションを達成することが可能だ。

また、このミッションコンテンツに合わせてチケットを購入すると、もうひとつのコンテンツ「ウルトラARフォトスポット」での特別ショットの撮影も可能となる。また、本イベントの開催期間中は、受付でチェックインした端末であれば会期中は何度でも体験可能。コンテンツに変化を加えながら展開していくという。。

横浜の街とウルトラヒーロー・怪獣たちを撮影!「ウルトラARフォトスポット」コンテンツ

「ウルトラARフォトスポット」企画では、横浜赤レンガ倉庫、横浜ハンマーヘッド、運河パーク、万国橋、山下公園、横浜中華街など、アイコニックな横浜の街並みをバックにウルトラヒーロー、そして怪獣とのスペシャルな写真・映像を撮影できるスポットを計11箇所設置する。横浜の街で躍動するウルトラヒーローたちの姿を、自由なアングルで撮影することが可能。イベントチケットを購入した方は、全スポットでのARフォトの撮影が可能だ。

なお友好珍獣「ピグモン」とは、お好きな場所(自宅でも撮影可能)で一緒に撮影することができる。

「ウルトラマンテオ」も登場! ここでしか撮れない「フォト＆ムービー」をゲット

「ウルトラARフォトスポット」には、2026年7月4日(土)から放送がスタートする新TVシリーズより、「ウルトラマンテオ」も登場する。

故郷の星を失った独りぼっちの青き巨人「ウルトラマンテオ」のフォトスポットには、とある“秘密”もあるという。放送でのストーリー展開に合わせて、新ヒーローのARフォトスポットにも変化が現れる。

遊び心あふれる体験キットも

本イベントに参加する際、横浜赤レンガ倉庫の受付で渡す体験キットには体験のガイドとなるMAPやノートが入っている。また本イベントでしか入手できないショッパーは、子どもの胸元に当てて写真を撮ると、ウルトラヒーローに変身できる限定デザイン。イベント参加の記念に、ウルトラマンになりきって特別なショットを撮影できる。

そして、キットの中にあるノートには、横浜の街の平和を守るミッションをクリアした後にノートの裏面にある二次元コードを読み取ると、クリアした人にしか見られない特別な「ARデジタルインセンティブ」が出現。ミッションを達成した新人調査員だけがその演出を体験することができる、帰宅後もワクワクの余韻を楽しめる仕様だ。

イベント概要「緊急指令！ウルトラマルチバース 地球防衛大作戦 in 横浜赤レンガ倉庫」

開催期間： 2026年6月5日(金)〜2026年11月30日(月)

体験時間：約70分 (移動時間含む）※会期中は何度でも体験可能

開催場所：横浜赤レンガ倉庫 周辺エリア（受付場所：横浜赤レンガ倉庫2号館 1F Information横）

チケット料金：2,800円(税込) ※体験キット・ノベルティ付き、※事前購入/当日購入可能（当日現地決済はPayPayのみ対応）、「チケット1枚につき1端末」利用可能。。

主催：ウルトラマルチバース実行委員会（三菱商事都市開発株式会社、株式会社ローソンエンタテインメント、株式会社STYLY）

後援：横浜市

協力：株式会社横浜赤レンガ、株式会社INFORICH（CHARGESPOT™）

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