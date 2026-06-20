長く続いているお店や施設は、久しぶりに訪れると記憶と違って見えることもあります。

今回は、人気漫画「#田舎あるある」から、地元のパチンコ店に関するエピソードをご紹介します。田舎に住む人は思わず共感してしまうような「あの現象」です。

ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。

田舎あるあるクイズ「主人公が驚いたパチンコ店の様子とは?」

友人と昔の記憶をたどって、地元のパチンコ店へ向かった主人公。ところが、目的地に着くと思わず固まってしまいます。

さて、主人公が驚いたパチンコ店の様子とは何だったのでしょうか?

① 潰れて廃墟状態になっていた

② 地元のヤンキーがたむろしていた

③ 駐車場がジェットコースターみたいな急勾配だった

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✅こわすぎるパチンコ店……主人公の目の前に広がっていた景色はこちら!

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※答えはこの記事の最後にあります。

思い出の場所が......

地方では、閉業した店舗や施設の建物がそのまま残っていることも少なくありません。

営業している頃を知っている人にとっては懐かしい場所でも、初めて見る人は思わず驚いてしまうことも。そんな地域ならではの風景に共感する人もいるのではないでしょうか。

▶なお、今回の答えは① 潰れて廃墟状態になっていた でした!

「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!