いすゞ自動車は「第8回 国際 建設・測量展」(CSPI 2026、幕張メッセで6月20日まで開催)に「産業用リビルトエンジン」を展示している。自動車ではよく聞くリビルトエンジンだが、産業用とはどんなもの? 用途は? 会場で実物を確認してきた。

産業用リビルトエンジンとは何なのか

建設・産業用のいすゞ製中古エンジンを新品同様に再生

「産業用リビルトエンジン」とは、建設機械や工場設備、インフラ用の大型機械に搭載され、壊れたり使用済みになったりしたいすゞ製のエンジンを回収し、自社で新品同様のレベルまで再生したエンジンのこと。

稼働状態の車両から外して清掃しただけで転売される中古エンジンとは異なり、また壊れたり摩耗したりした部分だけを修理したオーバーホールとも違うこのエンジンは、いすゞが最新の設計情報に基づいて製造しており、構成部品には厳格な検査を実施し、再使用できないと判断した部品は全て純正の新品部品に交換する。製造工程は標準化し、高品質で品質のばらつきを抑えた仕上がりを追求。リビルト後の性能は新品同等を目標としているという。

会場に展示されていたのは、油圧ショベルに搭載されていた3.0L4気筒「4JJ1」型ディーゼルのリビルトエンジン。剥き出しのメタリックな車両用エンジンとは異なり、全体がグレー一色に塗られていた。

「産業用リビルトエンジン」事業には、2001年から開始したトラック用リビルトエンジンで蓄積したノウハウを利用している。

いすゞ製のエンジン(ディーゼルエンジン)は同社のトラックだけでなく、国内外の大手建機メーカーにOEM供給という形で純正採用されており、建設機械や重機、運搬機械、発電機、インフラ設備などの分野でトップクラスのシェアを誇っている。具体的には、油圧ショベルやクレーン車、ブルドーザー、ホイールローダー、港湾や資材置き場で重い荷物を運ぶ大型フォークリフト、コンテナキャリア、建設現場やビル・工場用の災害時バックアップ用発電機など、用途は多岐にわたる。製造は北海道・苫小牧にあるグループ工場で行っている。

リビルトエンジンを使うメリットは?

リビルトエンジンを使うメリットは何か。

ユーザーにとっては、新品のエンジンを購入するよりも費用が抑えられるという「コストパフォーマンス」に加えて、エンジンが壊れた際に現地で修理するよりも、リビルトエンジンを丸ごと載せ替える方が復旧までの時間が断然早いという「稼働停止期間(ダウンタイム)の短縮」、いすゞが新品並みの性能を保証した純正リビルト品であるという「信頼性」も魅力となる。

近年は、サーキュラーエコノミーの推進による環境貢献の側面にも注目が高まっている。部品を再使用することで廃棄物の量を削減する「Reuse」、新たに使用する新品素材や希少金属の量を削減する「Reduce」、廃棄部品を原料として再使用する「Recycle」を実現できるのがリビルトエンジンだ。

いろんな「エルフミオ」も実車確認

いすゞの屋外ブースには、普通免許&AT車限定免許で運転可能なトラック「エルフミオ」が展示されていた。ボディには「だれでもトラック」「普通免許対応ディーゼルトラック」の文字が。パワートレインは最高出力88kW(120PS)、最大トルク320Nmを発生する1.9Lディーゼルエンジンで、トランスミッションは6速ATだ。

基本モデルのシングルキャブ仕様は最大積載量1.0～1.35トン。荷台にはヤマハ発動機のEVコンパクトモデル「ディアパソンC580」(CO2排出を考慮したトンネル工事現場などでの使用を想定)を搭載していた。

シングルキャブ仕様

リクライニングシートを装備した最大積載量1.2～1.25トンの「スペースキャブ・クロススタイル」のボディには、フロントガードやフェンダーパネルをはじめ、ルーフラック、ワークキャリア、ユーティリティパネルなど道具感満載のオプションを装着。個人事業主に最適な「一人親方」仕様だ。

もう1台は6人乗りの「ダブルキャブ」。人も荷物も運べる仕様で、積載量は0.75～1.0トンとなっている。

1.0～1.5トン積みクラスのトラック市場では、トヨタ自動車の歴史的主力車種「ダイナ」が強さを発揮しているが、いすゞではこれらの多様な個性でシェア拡大を目指すという。