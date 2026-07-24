「今さら聞けない」バイクに関するさまざまな疑問や不安に、バイクライターがやさしく回答する本連載。今回は、「タイヤ」に関するお悩みです。

オイル交換の時期について、具体的にどうなったときに交換すればよいのか? (男性/49歳)

エンジンオイルはバイクの「血液」

むき出しのエンジンから放たれる鼓動や音はオートバイの魅力のひとつですが、そのコンディションを保つために重要なのが「エンジンオイル」です。外装などのカスタムパーツに比べると地味であり、バイクを知らない人からすれば“ただの油”だと思われているかもしれませんが、ヒトの身体に例えると「血液」であり、「液体パーツ」と言われるほど重要なものです。

エンジンオイルの推奨交換時期はメーカーや車種によって異なりますが、走行距離なら約3,000～5,000km、あまり走っていなくても熱や空気に触れることで劣化するため、半年～1年ごとに交換するのが一般的です。また、新車の場合はピストンやギアなどのパーツが馴染むまで細かい金属粉が出るため、初回は1,000kmで交換が推奨されています。このほか、エンジンオイルをろ過するフィルター(エレメント)は10,000km以内や、オイル交換2回に1回で交換するケースが多いようです。

推奨交換時期はオートバイのオーナーズマニュアルに記載されていますが、マメに距離数や日時を記録して交換時期を徹底している人はそれほど多くありません。なんとなく春や秋のツーリングシーズン前に交換したり、定期点検時にバイク屋さんからすすめられたり、中にはいつ交換したかを覚えていないユーザーもいます。最近の車種はメーター内にオイル交換時期を知らせるインジケーターもついているほどですが、エンジンオイルがどんな仕事をしているかを理解すれば、その重要性がわかるはずです。

意外と知られていないエンジンオイルの役割とは?

エンジンオイルはポンプでエンジンの内部を循環していますが、その役割は駆動部品の滑りをよくして摩耗を防ぐだけではありません。超高熱になる燃焼室まわりを冷却し、ピストンとシリンダーの隙間に入って燃焼室の密閉度を上げます。そのほかにも燃焼室の隙間から漏れたススなどの汚れ(スラッジ)を洗浄して取り込んだり、金属パーツの腐食を防ぐなど、たくさんの役割を持っています。

エンジンオイルの交換タイミングと役割

オイルはエンジンの熱や汚れのほか、エンジン内部に取り込んだ大気の水分によって劣化が進みます。交換時期を大幅に超えたオイルは徐々に性能が低下していきますが、それはライダーには伝わるものではありません。あきらかに調子が悪くなってからオイル交換をしても元に戻る可能性は低く、大きな音や振動が出てしまった場合は高額な修理代が必要になるでしょう。

近年の夏は猛暑が続いていますが、それは人間だけでなくエンジンにも過酷な環境です。水冷に比べて熱ダレしやすい空冷エンジン車のほか、高回転を多用する小排気量車などは熱によるダメージの増加が予想されるため、オイルの性能が重要になります。これは筆者の考えですが、走行距離に関係なく、季節の変わり目の春と秋で半年ごとに交換することをおすすめします。

また、エンジンオイルは徐々に減っていくこともあります。大幅に量が減った状態ではエンジンに大ダメージを与えてしまうため、乗る前にレベルゲージでチェックすることも大切です。オイルの管理は面倒で交換にはお金もかかりますが、きちんと行っていれば長期にわたってエンジンのコンディションを維持し、深刻な故障による大出費も防ぐことができます。ぜひ実践してみてください!

後編では、エンジンオイルの種類と選び方について解説します。