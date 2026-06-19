阪神、2点リードで中盤へ

阪神が1回表に打者一巡の猛攻で5点を先制。DeNAは2回裏に1点、3回裏に2点を返し追い上げるも、阪神が5-3と2点リードで序盤を終えた。DeNAは宮﨑、佐野の活躍で点差を縮めた。

【スタメン】

ＤｅＮＡ: 1(中)蝦名 2(二)牧 3(左)佐野 4(一)筒香 5(三)宮﨑 6(右)勝又 7(遊)宮下 8(捕)戸柱 9(投)石田裕

阪神: 1(左)福島 2(二)中野 3(右)森下 4(三)佐藤 5(一)大山 6(中)髙寺 7(捕)坂本 8(遊)熊谷 9(投)村上

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 巨人 64 34 28 2 .548 -
2 ヤクルト 64 34 29 1 .540 0
2 阪神 64 34 29 1 .540 0
4 DeNA 64 26 36 2 .419 8
5 広島 62 23 36 3 .390 9
6 中日 64 22 41 1 .349 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 66 41 23 2 .641 -
2 ソフトバンク 63 37 26 0 .587 3
3 オリックス 64 35 28 1 .556 5
4 日本ハム 67 37 30 0 .552 5
5 ロッテ 64 31 31 2 .500 9
6 楽天 64 23 40 1 .365 17