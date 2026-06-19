西武とオリックス、序盤は互角

1回表に西武が平沢のタイムリーで先制するも、その裏オリックスも追いつき同点。1-1のまま3回を終え、試合は中盤へ。両チームとも序盤は互いに譲らない展開となっている。

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