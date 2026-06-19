病と闘い、痛みに耐えてステージに立ち続けるストリッパーは59歳の誕生日を迎えた。あと1年、還暦まで踊りたいと言う彼女の踊りは、誰かの心に火をともし、生きる力になっていた――フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00～ ※関東ローカル)では、「私が踊り続けるわけ5 ～60歳還暦のストリッパー物語～前編」を、21日に放送する。

  • ステージで踊る星愛美さん

    ステージで踊る星愛美さん

日本最高齢のストリッパー・星愛美さん(59)は、股関節の痛みとがんが悪化する不安と闘いながら、全国の劇場を巡りステージに立ち続けている。胸にあるのは「還暦まで現役で踊り続けたい」という強い願いだ。

がんになっても抗がん剤治療を途中で打ち切り、舞台への復帰を選んだ愛美さん。その魂のステージに吸い寄せられるように客席には、女性たちの姿が増えている。涙を流しながら見つめる人も少なくない。病や生きづらさを抱える人たちにとって、彼女の踊りは明日を生きる力になっていた。

がんが骨にまで転移し、余命宣告を受けた、ようこさんもその一人。激痛に耐えながら大阪、岐阜、東京へと足を運び、同い年の愛美さんの踊りに力をもらっていた。

一方、愛美さんの背中を見てきた若い踊り子たちも育っている。つみきさん(22)は、愛美さんを「姉さん」と慕い、公私にわたって支える存在だ。人生の居場所を見つけられずにいたつみきさんを、愛美さんも母親のように受け入れてきた。

しかし、華やかなステージの裏側には厳しい業界のしきたりや複雑な人間関係があり、悩みを抱えていたつみきさんの不満がついに爆発する。そんな彼女に、愛美さんが掛けたのは思いがけない言葉だった…。

ナレーションは、本仮屋ユイカが担当する。

(C)フジテレビ

がんの激痛に耐えながらストリップ劇場へ向かうファン…生きる力を与える日本最高齢ストリッパー
高橋藍の“側近”が100時間撮影した一流アスリートの表情、葛藤、涙…日本で最後の試合の舞台裏に密着
下半身不随で同級生から「歩けないくせに」と心ない言葉も…絶望から救ったパラアイスホッケー、夢舞台までの11年
「間違いなく母親の交通事故死が関係している」坂東龍汰が語る“真っ黒い目になる時がある”芝居への向き合い方
“クズ芸人”小堀敏夫に30歳の彼女が…『ザ・ノンフィクション』で新作進行中「結婚するかもしれない」
「褒めますおじさん」での失敗と「ゾス」との関係性…『ザ・ノンフィクション』最年少Dが痛感したドキュメンタリー制作の難しさと醍醐味
「どうやったらこんないい子に育つのよ」高校受験を控えながら屋台ラーメンを手伝う孝行息子に視線集中
婚活奮闘の主人公に誹謗中傷…『ザ・ノンフィクション』婚活シリーズ取材Dが実感するSNS時代のドキュメンタリー制作の難しさ
野呂佳代、家業を継がなかった過去「本当にやりたいことが勝ってしまった」 屋台ラーメン一家に触れて募る“恩返し”の思い
朝4時近くの帰宅で家族5人の生活に余裕は…「自分の選択は正しかったのか」令和の屋台ラーメン
「すごく響きました」「どの職業においても…」JO1白岩瑠姫が感銘を受けた日本代表・森保監督の言葉
「並外れている」「負けた時…」JFA会長・宮本恒靖氏が感じた日本代表・森保一監督の“すごさ”とは
関連画像をもっと見る