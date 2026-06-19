がんの激痛に耐えながらストリップ劇場へ向かうファン…生きる力を与える日本最高齢ストリッパー

病と闘い、痛みに耐えてステージに立ち続けるストリッパーは59歳の誕生日を迎えた。あと1年、還暦まで踊りたいと言う彼女の踊りは、誰かの心に火をともし、生きる力になっていた――フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00～ ※関東ローカル)では、「私が踊り続けるわけ5 ～60歳還暦のストリッパー物語～前編」を、21日に放送する。

ステージで踊る星愛美さん

日本最高齢のストリッパー・星愛美さん(59)は、股関節の痛みとがんが悪化する不安と闘いながら、全国の劇場を巡りステージに立ち続けている。胸にあるのは「還暦まで現役で踊り続けたい」という強い願いだ。

がんになっても抗がん剤治療を途中で打ち切り、舞台への復帰を選んだ愛美さん。その魂のステージに吸い寄せられるように客席には、女性たちの姿が増えている。涙を流しながら見つめる人も少なくない。病や生きづらさを抱える人たちにとって、彼女の踊りは明日を生きる力になっていた。

がんが骨にまで転移し、余命宣告を受けた、ようこさんもその一人。激痛に耐えながら大阪、岐阜、東京へと足を運び、同い年の愛美さんの踊りに力をもらっていた。

一方、愛美さんの背中を見てきた若い踊り子たちも育っている。つみきさん(22)は、愛美さんを「姉さん」と慕い、公私にわたって支える存在だ。人生の居場所を見つけられずにいたつみきさんを、愛美さんも母親のように受け入れてきた。

しかし、華やかなステージの裏側には厳しい業界のしきたりや複雑な人間関係があり、悩みを抱えていたつみきさんの不満がついに爆発する。そんな彼女に、愛美さんが掛けたのは思いがけない言葉だった…。

ナレーションは、本仮屋ユイカが担当する。

(C)フジテレビ