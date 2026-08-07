オリックスが4点差でロッテに勝利

先発投手：オリックスは寺西成騎が6回2失点の好投（6安打6奪三振）、ロッテの廣池康志郎は6回5失点で敗戦投手 得点経過： 1回表：オリックスが2点を追加 1回裏：ロッテが2点を追加 5回表：オリックスが3点を追加 注目選手：ロッテの安田尚憲が1本塁打、2打点の活躍、オリックスの西川龍馬が1本塁打、2打点、2得点の活躍、オリックスの山中稜真が1本塁打、2得点の活躍。

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