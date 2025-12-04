最近、海外から知らない国際電話がかかってきたこと、ありませんか? 「+」から始まる番号は国際電話なのですが、出てみると、「未納料金の催促」だったり、「まもなく送電が止まります」といった身に覚えのない内容だったり。

実は、こうした迷惑電話による詐欺被害を防ぐための対策として、警視庁防犯アプリ「デジポリス」にて、国際電話番号ブロックシステムがスタートしました!

いよいよデジポリス #国際電話番号ブロックシステム 始動!

もうサギ犯人からの電話を心配しなくて大丈夫!

まわりの方にも教えてあげてください!

iOSとAndroidでは仕様によりブロック機能に差異があります。詳しくはデジポリス内のガイダンスをご確認後にご使用ください。

https://keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kurashi/tokushu/furikome/digipolice.html

(@MPD_yokushiより引用)

警視庁によると、特殊詐欺の電話の約8割が国際電話番号なのだとか。知らない電話には出ないことが一番いいのですが、国際電話とは分からずに「何か重要な連絡かも!?」と思って出てしまうと、お金をだまし取られてしまうかもしれません。そこで、出る出ないの前段階である着信の時点でブロックしてしまおうというわけです。

まずは、警視庁が運営する防犯アプリ「デジポリス」を携帯電話にダウンロード。国際電話ブロックシステムのページから設定するだけでOK。警察が把握している「特殊詐欺犯行利用電話番号」の着信を自動でブロックしてくれます。

SNSで紹介されると、「早速設定しました。すぐに設定できます、ありがたい」「家族の携帯に入れてみた」「これは素晴らしい! 特に高齢者の方にはお勧めしたいので、まずはウチの両親のスマホに導入してみよ」といった声が。これで迷惑電話に悩まされずに済むと思うと、便利ですよね。

また、同アプリにはほかにも、画面表示や音声で助けを求めることができる「痴漢撃退機能」や「防犯ブザー機能」、スマホなどの位置情報機能を利用した「ココ通知機能」などなど、さまざまな防犯対策機能を利用することができます。

ぜひ、親やお子さんも含め、家族みんなで利用してみてはいかがでしょうか? 使い方や詳細については、警視庁の公式サイトをチェックしてみてくださいね。

なお、固定電話の場合は、国際電話を利用しない休止申請を行うことができるのだとか。どの電話会社でも無料で受け付けているそうなので、「国際電話を利用しない!」という方は、固定電話の方もあわせて対策しておくことをおすすめします!