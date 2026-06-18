サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』から誕生した12人組グローバルボーイズグループ・KO1KEYZ(コイキーズ)が、10月7日に日本と韓国で同時デビューすることが決定した。6月18日12時より、日本デビューシングルの予約受付もスタートした。

KO1KEYZ (C)LAPONE ENTERTAINMENT

同グループの日本デビューシングルは、タイトル曲を含む新曲3曲を軸に構成されるほか、番組内で話題を集めたコンセプト評価曲「BLACK ANGEL」「Neko(ねこ)」、さらにテーマソング「新世界(SHINSEKAI)」のKO1KEYZバージョンを収録予定。詳細な収録内容やタイトルは、後日発表される。

あわせて、KO1KEYZとして初となるアーティスト写真も公開されている。

KO1KEYZ (C)LAPONE ENTERTAINMENT

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