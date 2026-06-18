サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』から誕生した12人組グローバルボーイズグループ・KO1KEYZ(コイキーズ)が、10月7日に日本と韓国で同時デビューすることが決定した。6月18日12時より、日本デビューシングルの予約受付もスタートした。
同グループの日本デビューシングルは、タイトル曲を含む新曲3曲を軸に構成されるほか、番組内で話題を集めたコンセプト評価曲「BLACK ANGEL」「Neko(ねこ)」、さらにテーマソング「新世界(SHINSEKAI)」のKO1KEYZバージョンを収録予定。詳細な収録内容やタイトルは、後日発表される。
あわせて、KO1KEYZとして初となるアーティスト写真も公開されている。
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【編集部MEMO】
KO1KEYZは、日本最大級のサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』を通じ、視聴者である「国民プロデューサー」と「SEKAIプロデューサー」による投票で選ばれた12人で結成されたグローバルボーイズグループ。グループ名には、「新世界への扉を開き、“こっちへ来て一緒に遊ぼう（来い！）”とファンを導く鍵となる存在」として、世界中の人々の心を開き魅了していくという意味が込められている。 デビューに向けた続報にも注目が集まりそうだ。