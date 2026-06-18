猪狩蒼弥、先輩・増田貴久に容赦ないダメ出し「恥ずかしいんでやめてください」「みっともないです」

「どうやったらレギュラーになれるのか考えてきた」――KEY TO LITの猪狩蒼弥が、きょう18日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『ぐるぐるナインティナイン』(毎週木曜20:00～)で、「ゴチになります!27」にVIPチャレンジャーとして初参戦する。

猪狩蒼弥

食べログならぬ“ガリログ”

デビュー前にもかかわらず、持ち前のトーク力とアグレッシブさでバラエティ番組を中心に注目を集めている猪狩。増田貴久の直属の後輩にあたる猪狩は「ゴチを分析してどうやったらレギュラーになれるのか考えてきた」と明かす。

その“作戦”には一同苦笑しながらも納得。さらに、外食好きで、食べログならぬ“ガリログ”を作成しており、値段を当てるのは得意だと豪語する。果たして、ゴチメンバー候補としてのポテンシャルを見せることはできるのか。

そして、前回ニアピン2回目を達成した矢部浩之が今回からゴチに復帰。おなじみのイリュージョンで登場し、一同から「お帰りなさい」と大歓迎を受けるが、半年のブランクがバトルにどう影響するのかも注目だ。

佐野勇斗がまさかの才能発揮

ゴチバトルの舞台は、東京駅前・丸ビル内にある「カサブランカシルク」。ベトナム料理をメインに、アジア各国のエッセンスを取り入れた料理を堪能する。設定金額は1人1万8,000円で、自腹額は8人で14万円前後となる。

今回のテーマは、梅雨入りにちなんだ「雨の日はおウチで盛り上がっちゃおうゴチ」。話題のおもちゃやリズムゲームで盛り上がる。世界60カ国以上で楽しまれているバランスゲームには、増田、佐野勇斗、猪狩、岡村隆史が挑戦。真剣勝負の4人をよそに、倉科カナとせいやからクレームが入る場面も。

続いて、SNSで流行している“ホイットニー・ヒューストンチャレンジ”では、猪狩が「リズム感はめちゃくちゃある」、増田が「出来ちゃっていい流れなのかなあ」と自信を見せるが、佐野がまさかの才能を発揮する展開に。さらに、全員でチャレンジした米粒アートでは、ある出演者が細やかな才能を見せる。

また、以前も登場した小学生あやとり名人が再登場。岡村も絶賛した少年は、放送後に学校でヒーローになったそうで、今回もすご技を披露する。

“増田がエピソードを盛りすぎ”たことでひどい目に

増田の後輩である猪狩だが、先輩へのダメ出しが止まらない。増田の印象を聞かれると、「めちゃくちゃ尊敬してました」と回答。これに増田が「過去形?」と反応すると、猪狩は“増田がエピソードを盛りすぎ”たことでひどい目に遭ったという被害を告白する。

さらに、増田のクセのある食リポに対しても、猪狩は「恥ずかしいんでやめてください」「みっともないです」と鋭くダメ出し。仲が良いのか悪いのか分からないやり取りが展開される。

一方で、そんな猪狩も初の値段予想には調子が狂っていく。結果発表では、想定外のハイレベルな戦いに、自信満々だった猪狩が「デビューしてないんで金ないんです」と悲鳴を上げる場面も。まだ自腹のない佐野がついに初自腹を食らうのか、それとも矢部が復帰一発目で自腹となるのか。

【編集部MEMO】

「ゴチになります!27」レギュラーメンバー支払額（6月18日放送前時点）

第1位：佐野勇斗 3万 240円

第2位：岡村隆史 5万3,650円

第3位：せいや 25万4,200円

第4位：倉科カナ 37万7,100円

第5位：白石麻衣 37万9,100円

第6位：増田貴久 41万1,450円



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