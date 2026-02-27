ネスレ日本は3月1日、スティックタイプ製品「ネスカフェ クーラー」を全国の主要スーパーマーケット等および通販サイトで発売する。

ネスカフェ クーラー

"新感覚"リフレッシュドリンクが登場

日本では、飲用されるコーヒーの約40%がアイスコーヒーとなり、近年は暑さを感じる期間が長くなる傾向や、ライフスタイルや嗜好の多様化も相まって、その人気はさらに高まっている。さらに、仕事や家事、勉強などのタスクに追われ、SNSやデジタルツールからの情報が絶えず届く毎日の中で、気分をさっと切り替えたい場面に合う、甘さや苦味をひかえたすっきりと軽やかな口当たりのドリンクを求める声が増えている。

ネスカフェ クーラーは、ライトロースト(浅煎り)コーヒーに果実を思わせるみずみずしい香りと柔らかな酸味を重ねることで、爽やかな味わいを実現した"新感覚"のリフレッシュドリンク。透明感のある香りと明るい酸味が心地よい「レモン」と、華やかな香りとやわらかな甘酸っぱさが楽しめる「ラズベリー」の2フレーバーを展開する。食後のリフレッシュ、仕事・勉強の合間の気分転換、運動やアウトドア時の水分補給など、日常のさまざまなシーンで心地よく楽しめ、1杯あたり約23kcal、カフェイン控えめで、すっきりとした飲み心地となっている。

ネスカフェ クーラー レモン/ネスカフェ クーラー ラズベリー

これまでコーヒーを飲む機会が少なかった層に向けた新たな選択肢として、今後、ラインアップの拡充も予定しているという。

東京と神戸の直営店で特別メニューを提供

発売を記念し、直営店のネスカフェ 原宿(東京都渋谷区)およびネスカフェ 三宮(兵庫県神戸市)にて、フルーティーな味わいを引き立てるアレンジや、シャーベットを組み合わせた一品など、期間限定の特別メニューを提供する。

メニューは「ネスカフェ クーラー レモンリフレッシュ」(630円)、「ネスカフェ クーラーラズベリーダイス」(630円)、「ネスカフェ クーラーレモンシャーベットフィズ」(650円)、「ネスカフェ クーラーラズベリーシャーベットフィズ」(650円)の4種。販売期間は2026年2月25日～5月31日までとなる。