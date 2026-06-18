サムティホールディングスがメインスポンサーを務めるオリックス・バファローズは、夏のイベント「Bs夏の陣2026 supported by SAMTY」の期間中に選手が着用するユニフォームデザインとコンセプトを決定した。

「Bs夏の陣2026 supported by SAMTY」ユニフォーム

今年のユニフォームカラーは「深紺(ディープネイビー)」で、今シーズンのロゴ・ユニフォーム刷新に伴い、より深く力強い色調となったネイビーを全身に採用した。ホワイトのラインをアクセントに加えた洗練された重厚感のあるデザインに仕上げている。コンセプトは「THE NAVY, THE ORIGIN」。

開催日程は8月3日～9月6日までの全13試合。内訳は、8月3日の東京ドームでの東北楽天ゴールデンイーグルス戦を皮切りに、京セラドーム大阪にて8月14日～16日の北海道日本ハムファイターズ戦、8月25日～27日の東北楽天戦、8月28日～30日の福岡ソフトバンクホークス戦、9月4日～6日の千葉ロッテマリーンズ戦が予定されている。

また、8月3日、14日、15日、16日の4試合を対象に「ユニフォーム付きチケット」を販売する。8月3日の東京ドーム戦の同チケットはすでに予定枚数を終了している。

ユニフォーム前面