退職した会社の近くを通ると、当時の出来事を思い出すことはありませんか。何気なく立ち寄った場所で、思いがけない光景を目にしてしまうこともあるものです。
本連載では、退職経験を持つマイナビニュース会員の実体験をもとに、青木ぼんろさんの漫画で再現。働く人たちのリアルな声をお届けします。
あかり
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あらためて「あのとき退職してよかった」と胸をなで下ろすのでした。
退職は「これからの自分」へのステップ
退職は「終わり」ではなく、「自分らしく働くための始まり」です。立ち止まって気づく不調や違和感こそが、次のキャリアをつくるヒントになることもあります。働き方の多様化が進むいま、辞めることを恐れず、心と体を守る選択をすることが大切です。“続ける勇気”と同じくらい、“辞める勇気”も尊い時代になっているのです。
青木ぼんろ
退職・離職に関するアンケート
調査時期: 2024年11月19日
調査対象: マイナビニュース会員
調査数: 506人
調査方法: インターネットログイン式アンケート