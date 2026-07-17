退職した会社の近くを通ると、当時の出来事を思い出すことはありませんか。何気なく立ち寄った場所で、思いがけない光景を目にしてしまうこともあるものです。

本連載では、退職経験を持つマイナビニュース会員の実体験をもとに、青木ぼんろさんの漫画で再現。働く人たちのリアルな声をお届けします。

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あかり

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✅後悔→プライベート動画を「会社のパソコン」に保存していた社員が…

✅納得→最終日“送別ランチ”を断ったワケ…

✅感動→前の職場から着信。どうやら、職場の飲み会の最中で……

あらためて「あのとき退職してよかった」と胸をなで下ろすのでした。

退職は「これからの自分」へのステップ

退職は「終わり」ではなく、「自分らしく働くための始まり」です。立ち止まって気づく不調や違和感こそが、次のキャリアをつくるヒントになることもあります。働き方の多様化が進むいま、辞めることを恐れず、心と体を守る選択をすることが大切です。“続ける勇気”と同じくらい、“辞める勇気”も尊い時代になっているのです。

退職・離職に関するアンケート

調査時期: 2024年11月19日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 506人

調査方法: インターネットログイン式アンケート