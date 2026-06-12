「球場の混雑で、せっかくの野球観戦が台無しに…」そんな経験、ありませんか？京セラドーム大阪で2026年6月19日に開催される「セーフィー MATCH DAY！」は、あなたの野球観戦の常識を覆します。クラウド録画サービスNo.1のセーフィーが提供する最先端のAIカメラ技術が、未来のスタジアム体験を実現。グッズ売り場の行列や入場ゲートの混雑状況がリアルタイムでわかる、かつてない快適さをぜひ体験してください！

未来の野球観戦が京セラドームで実現！「セーフィー MATCH DAY！」とは

熱気に包まれた球場で、選手たちのダイナミックなプレーに一喜一憂するだけでなく、最先端のAI技術が私たちの観戦体験をさらに豊かにしてくれるとしたら？

クラウド録画サービスで国内シェアNo.1を誇るセーフィー株式会社が、プロ野球の舞台に登場します。2026年6月19日（金）、京セラドーム大阪で開催される「オリックス・バファローズ vs 埼玉西武ライオンズ」戦に冠協賛し、特別なイベント「AIカメラを体験！セーフィー MATCH DAY！」を開催します。これは野球ファンだけでなく、テクノロジーに関心のある方にとっても見逃せない一日となるでしょう。

このイベントの最大の魅力は、普段私たちが意識することのない“裏側”で活躍するAIカメラの技術を、エンターテイメントの最高峰である野球観戦という場で、より身近に感じられる点にあります。セーフィーが掲げる「映像から未来をつくる」というビジョンが、まさにこのイベントで形になります。

イベントの開催概要は以下の通りです。

: AIカメラを体験！セーフィー MATCH DAY！: 2026年6月19日（金）試合開始 18:00（開門 16:30予定）: 京セラドーム大阪（大阪府大阪市西区千代崎3丁目中2-1）: オリックス・バファローズ vs 埼玉西武ライオンズ

当日は、球場内外に看板やポスターが掲示されるだけでなく、特設イベントブースも展開されます。このブースが、AIカメラの魅力を直接体験できるホットスポットになりそうです。

ストレスフリーなスタジアム体験！AIカメラ「Safie One」の力

このイベントの核となるのが「AIカメラ体験企画」です。

球場内に設置されたエッジAIカメラ「Safie One（セーフィー ワン）」の映像が、その場でAIによって解析され、リアルタイムで人数計測を行います。

「エッジAIカメラ」とは、カメラ自体にAIが搭載されており、その場で映像解析を行うカメラのこと。クラウドに映像を送ってから解析するよりも処理が速く、プライバシー保護の観点からもメリットが大きいんです。

この技術を使って、グッズ売り場や入場ゲート前の混雑状況をリアルタイムで表示。これにより、来場者は混雑を避けてスムーズに移動し、より快適に観戦を楽しむことができるようになる、というわけですね。

これはまさに、私たちの観戦体験が大きく変わる未来の片鱗を味わえるチャンス。AIカメラが単なる防犯カメラではなく、私たちの生活をより豊かにする「スマートな目」として機能する例と言えるでしょう。

豪華景品をゲット！SNS連動抽選企画でイベントをさらに楽しむ

イベントブースでは、来場者が楽しめる企画が目白押しです。特に注目したいのが、SNS連動抽選企画！

セーフィー公式SNSアカウント「令和な部下たち/AIカメラでスマート仕事術 by セーフィー」をフォローするだけで、選手サイン入りユニフォームやサインボール、さらにバファローズグッズが総勢50名に当たるチャンス！これは野球ファンならずとも参加したくなりますね。

さらに、このアカウントでは、オリックス・バファローズの公式マスコット「バファローブル」と「バファローベル」とのコラボ動画も公開予定とのこと。可愛らしいマスコットたちがAIカメラとどう絡むのか、個人的にも非常に気になります！ぜひ事前にフォローして、イベントをさらに楽しみましょう！

「映像から未来をつくる」セーフィーが描く社会のDX

今回のイベントを主催するセーフィーは、ただのクラウド録画サービス提供企業ではありません。テクノ・システム・リサーチ社の調査でクラウド録画サービスシェアNo.1 （2025年時点、エンジン別カメラ登録台数ベースで54.3％）を誇るリーディングカンパニーです。

彼らのビジョンは「映像から未来をつくる」。小売、土木・建築、製造、医療など、あらゆる産業の「現場」において、映像データを活用した現場AX（AI Transformation）、つまりAIによる変革を推進しています。

野球観戦という、一見テクノロジーとは遠いように思える場所での取り組みは、セーフィーが目指す「企業から個人まで誰もが手軽に利用できる映像プラットフォーム」という目標を象徴しているように感じます。多くの人が集まる場所でAIカメラの有用性を肌で感じてもらうことで、映像データの持つ計り知れない可能性を啓蒙しているのですね。

もちろん、映像データを扱う上で避けて通れないのがプライバシー保護やデータガバナンスの問題です。セーフィーは、社外有識者の助言を受けながらデータガバナンスに関する指針を遵守し、実務運用基準の見直しも行っているとのこと。技術の発展と同時に、倫理的な側面もしっかりと考慮している点は、企業としての信頼感を高めます。

まとめ：京セラドームで未来の野球観戦を体験しよう！

野球観戦の興奮と、最先端AIテクノロジーの驚きが融合する「AIカメラを体験！セーフィー MATCH DAY！」。スポーツとテクノロジーの融合が、私たちの生活をどのように豊かにしていくのか、その答えの一部が京セラドーム大阪で見つけられるかもしれません。

2026年6月19日（金）は、ぜひ京セラドーム大阪に足を運び、熱い試合と共に、セーフィーが提供する未来のスタジアム体験を五感で味わってみてはいかがでしょうか？

セーフィー株式会社 会社概要

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セーフィー公式TikTokアカウント: https://www.tiktok.com/@safie_jp

セーフィー公式YouTubeアカウント「令和な部下たち」: https://www.youtube.com/@%E4%BB%A4%E5%92%8C%E3%81%AA%E9%83%A8%E4%B8%8B%E3%81%9F%E3%81%A1

セーフィーのデータガバナンスに関する取り組み: https://safie.co.jp/csr/advisoryboard/

セーフィーのデータ憲章: https://safie.co.jp/csr/advisoryboard/

クラウド録画サービス『Safie』公式サイト: https://safie.jp/

セーフィー株式会社コーポレートサイト: https://safie.co.jp/

セーフィー株式会社 採用情報: https://safie.co.jp/teams

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。