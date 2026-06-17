漫才とコントの“二刀流”日本一を決めるお笑い賞レース『アサヒビール スマドリ ダブルインパクト2026 漫才＆コント二刀流No.1決定戦』(決勝＝日本テレビ・読売テレビ系、7月20日19:00～)のファイナリスト発表会見が17日、都内のスタジオで行われ、それぞれが優勝したらやりたいことを語った。

ダンビラムーチョの大原優一

第2回大会となる今回は、昨年より1組多い2,896組がエントリー。16日・17日の2日間にわたって行われた準決勝には25組が出場し、その中から決勝進出を決めたのは、ななまがり、蛙亭、ダンビラムーチョ、TCクラクション、今夜も星が綺麗、滝音、ドンデコルテ、ビスケットブラザーズの8組だ。

『M-1グランプリ』『キングオブコント』に続き、お笑い賞レースのファイナリトとなったダンビラムーチョ。会見で「優勝したら何をしたいか」と聞かれると、大原優一は、昨年王者・ニッポンの社長の優勝特番に言及し、「去年、ニッポンの社長が優勝して、特番でプロ野球選手を呼んで一緒にコントをやるっていうのが、すごいうらやましくて」と振り返る。

そこで巨人ファンの大原は、独自の優勝特番プランを披露。「すぐいなくなってしまったオドーアっていう外国人を呼んで、すぐ帰っちゃうみたいなコントがやりたいです」と、開幕前に退団したルーグネッド・オドーア氏を招く構想を語り、MCの陣内智則も「それは見てみたいね(笑)」と乗っていた。