シマノは、最新のシマノMTBテクノロジーを搭載した「DEORE M7200」および「DEORE M6200」シリーズを発表した。

最新のシマノMTBテクノロジーを搭載

同シリーズは、ブラックとグレーの上質な外観をまとい、すでに発売されている電動変速仕様のDEORE Di2とも調和するデザインに仕上げた。高精度なディレーラー設計、改良されたエルゴノミクス、高性能なブレーキシステムを特徴とし、本格的なMTBライディングに求められる高い耐久性と、メカニカル変速ならではのシンプルさ、安定した制動性能を提供する。

ドライブトレインの中核となるリアディレーラーには、岩や障害物への引っかかりを軽減するロープロファイル設計の「SHIMANO SHADOW ES」テクノロジーを導入した。デュアルスプリング設計の採用により、スプリング力を70%向上させてチェーン保持力を高めている。「RD-M7200 – DEORE リアディレーラー For 12-speed HYPERGLIDE+」(1万199円)は、スリムなスタビライザーや高剛性プーリーを備える。

RD-M7200 – DEORE リアディレーラー For 12-speed HYPERGLIDE+

「RD-M6200 – DEORE リアディレーラー For 12-speed HYPERGLIDE+」(9,346円)は、SHIMANO SHADOW+RDテクノロジーを採用したリアディレーラーで、クラッチ式チェーンスタビライザーによってチェーン脱落を抑制する。

RD-M6200 – DEORE リアディレーラー For 12-speed HYPERGLIDE

「FC-M6200」クランクセット(1万7,956円)は、24mmスチールアクスルを採用した2ピース構造により、信頼性の高いパワー伝達を実現した。新設計の一体型スチール製チェーンリングには、DYNAMIC CHAIN ENGAGEMENT テクノロジーを採用し、荒れた路面においても駆動効率、耐久性、チェーン保持力を向上するとともに、クリーンな外観を実現している。

FC-M6200 – DEORE クランクセット

新たに2種類の12速カセットを追加した。「CS-M7200-12 – DEORE 12-speed HYPERGLIDE+ 10-51T カセット」(18,909円)は、軽量化のため最大51Tにアルミ製ギアを組み合わせた、より高性能志向のカセット。「CS-M6200-12 – DEORE 12-speed HYPERGLIDE+10-51T カセット」(14,405円)は、コストパフォーマンスと最大限の耐久性を重視したカセットで、長期間の使用に耐える設計とした。

CS-M7200-12 – DEORE 12-speed HYPERGLIDE+ 10-51T カセット

新型シフトレバーは、手の動きに自然に追従するようレバーストロークを短縮し、直感的な操作を可能にした。複数のシフターが用意されており、さまざまなバイクやドライブトレイン仕様に対応する。マルチシフト対応の「SL-M6200 – DEORE 12-speed HYPERGLIDE+ シフトレバー」、シングルシフト限定の「SL-M6210 – DEORE 12-speed HYPERGLIDE+ シフトレバー 」、11速用の「SL-M6230 – DEORE 11-speed LINKGLIDE シフトレバー」をラインアップした。価格はすべて5,273円。

新型 DEORE シフトレバー

ブレーキシステムには、迅速なパッドコンタクトと滑らかでコントロールしやすい制動力の立ち上がりを実現する「SERVO WAVE」機構を採用した。低粘度ミネラルオイルの採用によって幅広い温度域で安定した操作感を実現する。「BL-M6200 – DEORE ブレーキレバー」(6,842円)は、耐久性に優れたアルミ製のブレーキレバー。新設計のキャリパーと組み合わせることで、安定したピストンの戻り動作と、長い下りや変化するトレイルコンディションにおいても信頼性の高い性能を提供する。

BL-M6200 – DEORE ブレーキレバー

キャリパーには、強力な4ピストンの「BR-M6220 – 4 ピストン ブレーキキャリパー」(13,423円～)、軽量な2ピストンの「BR-M6200– 2 ピストン ブレーキキャリパー」(6,921円～)をラインアップした。ライダーの用途に合わせた選択ができるとしている。