「ここにはすごく大切な未来の問題が含まれていると思うんです」――。田中泯が、出演映画『箱の中の羊』への思いを語った。「自分の身体ではない人工的な身体」と人間がどう付き合っていくのか。作品を通して感じたことを、自身の言葉で明かしている。

田中泯が映画『箱の中の羊』出演オファーに「一発で『やります』と言った」理由

映画『箱の中の羊』大ヒット御礼舞台挨拶が15日に都内で行われ、大悟(千鳥)、桒木里夢、田中泯、是枝裕和監督が登壇した。

本作で木工職人・山懸昭男役を演じた田中は「僕は職人さんが好きで、まず大工という役柄を聞いて、一発で『やります』と言った」と回想。特にカンナがけのシーンについては、「子どもの頃からちゃんと習いたいと思っていたんで、まさかカンナがけのシーンがあるなんて。本職の方から教えてもらえたのが本当に嬉しかった」と純粋な喜びを口にした。

さらに、田中は本作が提示する「未来の問題」についても感銘を受けたとのことで、「ここにはすごく大切な未来の問題が含まれていると思うんです」とコメント。「人間は一個の細胞からとんでもない数に分裂してできあがった生命体。そんな私たちが『自分の身体ではない人工的な身体』とどう付き合っていくのか、それはとんでもない問題。人間がどのような未来を持つのか気になっています」と本作のテーマについて深く感銘を受けている様子だった。

なお、是枝監督によると、昭夫という役は、是枝監督が田中をイメージした「当て書き」だったという。

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