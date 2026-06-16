Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架「超嬉しい！メンバーも大好きなミスドですよ!!」ミスタードーナツとのコラボに歓喜

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））の藤澤がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。6月15日（月）の放送では、藤澤が「まだ興奮冷めやらぬ状態です」と語るほど、怒濤（どとう）の展開をみせたこの1週間の活動について振り返っていきました。＜藤澤からのメッセージ＞藤澤：はいさ〜い！ 授業（放送）始まりますよ！ いや、ちょっとすごいよ！ 藤澤先生はまだ興奮冷めやらぬ状態です（笑）。何を言っているのって話だけど！ この1週間のミセスはすごかったよね！ すごくなかったですか？「Mrs. GREEN APPLE presents "CEREMONY"」（※6月10日、11日に横浜のKアリーナ横浜で開催されたMrs. GREEN APPLEが主催・企画した新しいタイプのエンタテインメントショー）が“感動”！ この一言に尽きる、そんな2日間でした！

Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』

【Day1】が無事に終演🎉



【Day1】各アーティストの様子は

後日レポートを掲載予定です！



Mrs. GREEN APPLE



ANTENNA

コロンブス

風と町

天国

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— Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』 (@MGA__CEREMONY) June 10, 2026

Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』

【Day2】無事に終演🎉

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各アーティストの様子は

後日レポートを掲載予定です！

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ANTENNA

クスシキ

風と町

天国

GOOD DAY

⁡#MGA_CEREMONY#MrsGREENAPPLE#FRUITSZIPPER#上白石萌音#マキシマムザホルモン#ネクライトーキー#サカグチアミ#TWS pic.twitter.com/fslgWyvNL4

— Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』 (@MGA__CEREMONY) June 12, 2026そして、「MAJ」！（国内最大規模の国際音楽賞）「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」にも参加させていただきまして、「クスシキ」をパフォーマンスさせていただきました！

🏆 #MUSICAWARDSJAPAN 2026

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平安神宮から東京へ‼️💫



第2部の開幕パフォーマンスアーティスト

として直前に発表されたMrs. GREEN APPLE の

サプライズパフォーマンス🍏



🎵「クスシキ」ここからもう一度見る

🔗https://t.co/KOE3Zj14c4#MrsGREENAPPLE pic.twitter.com/Q0Y7h39O4E

— NHK MUSIC (@nhk_musicjp) June 14, 2026そんな素敵な1週間だったんですけれども、何よりも本日（6月15日）！ 我々ファンクラブの「Ringo Jam」10周年を記念した大公開収録を行っていました！ すごい素敵なイベントになりましたし、月曜日9時から我々は「テレビ×ミセス」（TBS系）をやっているわけですけれども、そちらもJAM'S（※ミセスファンの総称）のファンのみんなと一緒に観ちゃうというね！ そして生中継も行いました！

TBS系「テレビ×ミセス」ご覧いただき、

ありがとうございました❎

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本日は特別に生中継でのオープニングをお届けしました🎥

メンバーからのサプライズいかがでしたでしょうか？

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【名曲×ミセス】では #AI さんと『Story』をコラボさせていただきました🎤… pic.twitter.com/uejP3gg1zF

— Mrs. GREEN APPLE (@AORINGOHUZIN) June 15, 2026かなりビッグなサプライズを行わせていただきました！ そんな素敵な1日だったんですけれども！これもビッグなビッグよ！ ビッグなビッグよ!? 夏に「ミスタードーナツ」とコラボが決定しました！ うわあ〜！ これはどういうこと？！ 超嬉しい！ 僕も大好き！ メンバーも大好きなミスドですよ！ ぜひ楽しみにしていてください！そしてそして！ 先ほど発表されたばかりですけれども、僕たちの6枚目のオリジナルフルアルバム、フェーズ3初となるアルバムですね！ 9月30日（水）に発売決定しました！

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Mrs. GREEN APPLE

6thオリジナルフルアルバム

9月30日(水) 発売決定❤️‍🔥

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ついに皆さんへ発表することができました🍏

ミセスにとってフェーズ3初の大切なアルバムです。

皆さんに楽しんでいただけるように… pic.twitter.com/GKo0xbGrBk

— Mrs. GREEN APPLE (@AORINGOHUZIN) June 15, 2026今も絶賛制作、メンバーみんなで向き合っていますけれども、言っちゃっていいのかな？ 僕、藤澤のあくまでも個人的な感じ方ですけれども、“フェーズ1”の香りもしますし、でも“フェーズ2”のすごい華やかなサウンドもありますし、それでいて元貴（大森元貴）の綴る言葉が“フェーズ3”なんだなっていうのを実感しながら今、楽曲と向き合っております！ こちらもぜひ楽しみにしていてください！＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info