2026年7月の新作5品まとめ(7月28日発売予定)

本記事ではミニストップで7月28日より購入できるお弁当や麺類、おにぎりなどの新作情報をご紹介。今週は、沖縄風メニューで夏気分を楽しめるメニューを中心に、さっぱり楽しめる食事や、メロン風味のスイーツまで、暑い季節にうれしいラインナップで新商品が登場しています。

ミニストップ2026年7月の新商品まとめ

本記事ではミニストップで購入できるお弁当や麺類、ホットスナックなどの新作情報をご紹介。家でゆったり過ごしながら味わいたい手軽なメニューなど、さまざまな商品がラインナップしています。

「じゅーしーおにぎり」(116.64円)

価格 : 116.64円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

ひじきや人参、もち麦の食感が楽しめる「じゅーしーおにぎり」(116.64円は、白湯スープを加えて炊き上げたごはんに、背油で炒めた豚ミンチを使用したひじき煮を混ぜ合わせています。

「沖縄風ポーク玉子(大麦入り)」(321.84円)

価格 : 321.84円

販売地域: 全国 ※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

夏に食欲をそそるしょっぱい味付けが特徴のおにぎり「沖縄風ポーク玉子(大麦入り)」(321.84円)は、焼成したランチョンミートと自家製のバター風味のオムシート、甘じょっぱい和風ツナマヨネーズをサンドしています。

「梅とおろしのさっぱり冷しうどん」(464.40円)

価格 : 464.40円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

「梅とおろしのさっぱり冷しうどん」(464.40円)は、刻んだ刻んだカリカリ梅のたれ和えとあらびきの大根おろし、青ねぎ、かつお節、白いりごまを使用した冷やしうどんです。

「スパイシーキーマカレー」(537.84円)

価格 : 537.8円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により発売日が異なり、取扱いのない場合もあるとのこと

具沢山でスパイシーな味付けの「スパイシーキーマカレー」(537.84円)は、ゆで卵と一緒に食べると、さわやかな辛みがやみつきになります。

「北海道メロンシュークリーム」(192.24円)

価格 : 192.24円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

北海道産生クリームを使用したコク深い味わいのホイップと、メロンクリームの2層仕立ての「北海道メロンシュークリーム」(192.24円)は、メロンクリームには北海道産メロン入りペーストを使用しており、一口目から贅沢なメロンの風味を楽しめます。

まとめ

7月28日発売の新商品は、沖縄風の味わいを楽しめる「じゅーしー」や「ポーク玉子」をはじめ、梅とおろしでさっぱり食べられる「冷しうどん」、暑い季節にも食べたくなるスパイシーな「キーマカレー」などがラインナップ。さらに、北海道産のメロンと生クリームの風味を楽しめる「シュークリーム」も登場しています。気になる商品があれば、ぜひ店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用