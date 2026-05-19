レインズインターナショナルが展開する牛角は5月20日から、「牛角元気祭り」割引キャンペーンを全国の牛角店舗で実施する。

牛角元気祭り

同キャンペーンでは、"にんにく"と"辛うま"をテーマにした食欲を刺激する全14品を特別価格で提供する。

「スタミナWガーリックカルビ」、「黒シビ豚ホルモン」、「赤辛カルビ」は通常638円が各319円、「超ガリバタカルビ」は通常638円が429円、「禁断のガリバタアヒージョ」は通常638円が418円、「石鍋ごまねぎ青唐ラーメン」は通常858円が528円、「ビリねぎ青唐無双」は通常418円が275円となる。

牛角元気祭り 割引キャンペーン

ドリンクメニューでは、「アサヒスーパードライ 中」が通常638円のところ209円、「ハイボール」は通常605円が319円、「牛角無糖レモンサワー」「牛角無糖グレフルサワー」は通常528円が各319円、「グラスワイン 赤/白」は通常530円を各319円で提供する。

牛角元気祭り 割引キャンペーン

また、にんにくや辛いものが苦手な人向けに、「少年探偵団の元気いっぱいコラボ肉盛り」(通常1,958円)を特別価格1,738円で提供する。少年探偵団のオリジナルピックがついた、ボリューム満点メニュー。バラエティ豊かな少年探偵団メンバー5人にちなんだ5種類のラインナップが楽しめる。

同キャンペーンの実施期間は5月20日～6月24日まで。利用には、牛角公式ホームページの「クーポン画面」の提示が必要となる。なお、牛角食べ放題専門店、牛角焼肉食堂では実施しない。