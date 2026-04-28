資さんは4月23日、九州・山口エリア店舗限定で販売していた「細めん」と「チキンカツ」を資さんうどん全店舗(ららぽーとTOKYO-BAY店を除く)にて販売開始した。

「近くの店舗でも販売してほしい」「九州・山口でしか食べられないのは残念」「旅行先で食べたあの味を地元でも楽しみたい」などの声を受けて、今回「細めん」と「チキンカツ」が全国展開。

「細めん」は、同店で支持を集めてきた、うどんよりも細い麺。冷やしメニュー「ざる」「ぶっかけ」の細めんは冷水で締めるため、つるりとした口当たりと、コシのある食感に。肉ごぼ天うどんなどの温メニューの細めんは、優しい味わいで、やわらかな食感を楽しめる。

「海老天ざる細めん」(1,038円)や「肉ごぼ天ぶっかけ細めん(5本)」(972円)などのラインアップが展開されている。

「チキンカツ」は注文が入ってから店舗で1つひとつ揚げる。外はサクサク、中はジューシーな飽きのこない味わいが楽しめる。

チキンカツ

また、九州・山口エリア店舗でも新たに追加される新商品として「チキンカツのせ焼きうどん」(1,087円)、「ソースチキンカツ丼」(691円)、「チキンカツカレー」が登場。

「チキンカツのせ焼きうどん」は、「焼きうどん」「カレー」「カレーぶっかけ」「チキンカツ」を組み合わせたコラボレーションメニュー。

「ソースチキンカツ丼」は、チキンカツを2枚に増量。好みでソースとマヨネーズを付けて味わえる。

なお、記載の価格は九州・山口エリア店舗の価格で、販売地域によって価格が異なる。